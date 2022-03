Da qualche anno a questa parte i produttori di smartphone stanno puntando su sensori fotografici non solo dotati di tanti megapixel, ma anche più grandi e adesso — dalla Cina — è rimbalzata la voce di un sensore Sony dalla diagonale notevole che sarebbe attualmente offerto in test a vari OEM.

Allo stato attuale le informazioni disponibili non sono per niente dettagliate e a riportarle è il noto leaker Digital Chat Station, molto attivo sulla piattaforma cinese Weibo.

Secondo la fonte, il sensore fotografico Sony in questione sarebbe da 50 megapixel e con dimensioni pari a circa 1/1,1″. Stando alle prime speculazioni, potrebbe trattarsi del chiacchierato sensore Sony IMX800, del quale si era già parlato un anno fa in relazione alla serie Huawei P50 e che nelle ultime settimane è stato invece associato all’atteso Xiaomi 12 Ultra. Lo smartphone, come abbiamo visto nei giorni scorsi, dovrebbe debuttare entro la prima metà dell’anno e si parla di un comparto fotografico eccezionale, reso ancora più pregiato dalla vociferata collaborazione con Leica.

Un altro fattore che rende verosimile tale associazione è che un simile sensore fotografico costituirebbe il giusto upgrade rispetto al modello dello scorso anno. Per quanti di voi l’avessero dimenticato, infatti, l’estremo Xiaomi Mi 11 Ultra 5G (di cui trovate a questo link la nostra recensione) disponeva di un sensore principale Samsung GN2 da 50 megapixel grande 1/1.12″. Secondo le più recenti indiscrezioni, Xiaomi 12 Ultra dovrebbe rimanere fedele alle risoluzioni 50 megapixel, 48 megapixel e 48 megapixel, ma ciò non vuol dire che non ci saranno upgrande in termini di sensori.

Naturalmente, questo presunto sensore fotografico Sony IMX800 da 50 megapixel e 1/1,1″ andrebbe a giocarsela con quelli da 1″ attualmente impiegati su smartphone non esattamente mainstream come Sony Xperia Pro-I, Leitz Phone 1 e il suo gemello Sharp AQUOS R6.

