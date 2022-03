Le notifiche sugli smartphone rappresentano uno delle colonne su cui si basa l’esperienza Android e la possibilità di personalizzarle in base alle proprie esigenze diventa un aspetto fondamentale per evitare di correre il rischio di trovarsi letteralmente “sommersi”.

Ebbene, il team di sviluppatori di Gmail ha deciso di fornire una sorta di assist agli utenti mobile, consentendo loro di mettere in pausa le notifiche sul telefono mentre stanno usando il client di posta elettronica del colosso di Mountain View su un computer.

Gmail dà una mano agli utenti mobile per le notifiche

Si tratta di una funzione già messa a disposizione di alcuni utenti nelle scorse settimane ma che nelle ultime ore pare stia raggiungendo sempre più persone, probabilmente in quanto il team di Google ha dato il via al rilascio a livello globale.

In sostanza, il client di posta spiega agli utenti con un avviso che hanno la possibilità di mettere in pausa Gmail sul telefono mentre stanno al computer a condizione che autorizzino il browser a rilevare se sono attivi o meno (dando l’ok, consentiranno a Gmail di monitorare l’utilizzo del loro dispositivo).

Una volta abilitata la pausa delle notifiche, le nuove e-mail saranno notificate soltanto sul computer anche se, ovviamente, continueranno ad essere ricevute pure sul telefono (solo che non verranno mostrate sullo schermo). Se ci si allontana dal computer, il sistema lo dovrebbe rilevare e le notifiche dovrebbero ricominciare ad arrivare sullo smartphone.

Dato che non sembra ci sia un’apposita opzione per attivare questa funzione manualmente, gli utenti per sfruttarla è necessario che attendano che venga attivata anche per i loro account dal team di Gmail, che probabilmente a breve la lancerà in via ufficiale con un post sul blog dell’azienda. Staremo a vedere.

