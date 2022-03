Samsung ha svelato nei giorni scorsi il nuovo Samsung Galaxy A53. Lo smartphone, esattamente come avvenuto con i suoi diretti predecessori come il più recente Galaxy A52s, è destinato a diventare uno dei modelli più venduti della gamma Galaxy, rappresentando la principale alternativa economica ai top di gamma Galaxy S22. Tra i punti di forza del nuovo Samsung Galaxy A53, rispetto ai diretti concorrenti di fascia media, ci sarà il supporto software che l’azienda ha promesso di garantire nel corso dei prossimi anni. Vediamo i dettagli.

Samsung Galaxy A53: aggiornamenti fino ad Android 16

Il nuovo Samsung Galaxy A53 arriva sul mercato con Android 12 personalizzato dall’azienda con la One UI 4.1. Si tratta, quindi, dell’ultima evoluzione stabile di Android affiancata dall’ultima evoluzione dell’interfaccia utente di Samsung. Per il futuro, il mid-range dell’azienda coreana potrà contare su di un supporto software davvero notevole, anche per gli standard dei top di gamma Android.

Samsung ha confermato il rilascio di quattro major update per il Samsung Galaxy A53. Di conseguenza, nel corso del 2023 è programmato l’arrivo di Android 13 a cui seguirà Android 14 nel corso del 2024. I possessori di A53, inoltre, potranno contare anche su Android 15, che sarà rilasciato nel 2025, e successivamente riceveranno Android 16, in arrivo nel corso del 2026.

Contestualmente agli aggiornamenti dedicati ad Android arriveranno anche nuovi aggiornamenti per la One UI. In questo caso, le versioni della UI si susseguiranno nel corso degli anni andando a rinnovare ed aggiornare lo smartphone, update dopo update. La One UI del Samsung Galaxy A53 potrebbe ricevere anche più di un aggiornamento annuale, garantendo un comparto software sempre al passo con i tempi per gli utenti.

Le patch di sicurezza per 5 anni

Un supporto software di lunga durata significa anche il rilascio di costanti aggiornamenti software. Il nuovo Samsung Galaxy A53 potrà contare su patch di sicurezza fino al 2027. Il supporto, probabilmente, terminerà intorno alla fine del primo trimestre del 2027, esattamente a cinque anni dal lancio commerciale del mid-range. Resta da valutare quale sarà la frequenza degli aggiornamenti di sicurezza.

Inizialmente, il nuovo Galaxy A53 potrà contare su patch di sicurezza mensili ma, nel corso dei prossimi anni, si dovrebbe passare a patch trimestrali o a cadenza maggiore. Staremo a vedere come si comporterà Samsung in tal senso. Il nuovo corso dell’azienda, che punta ad offrire un supporto software al top del mercato Android, dovrà affrontare il banco di prova delle patch di sicurezza dopo il primo anno dal rilascio dello smartphone e poi dopo i primi due anni.

Il Samsung Galaxy A53 è già ordinabile

Lo smartphone di Samsung debutta in Italia con una scheda tecnica completa. A disposizione degli utenti c’è un display AMOLED da 6.5 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 120 Hz. Tra le specifiche troviamo il SoC Exynos 1280 supportato da 6 GB di RAM e 128 GB di storage oltre che da una batteria da 5.000 mAh. Da notare il sensore fotografico principale da 64 Megapixel con stabilizzazione ottica OIS, la certificazione IP67 ed il sensore di impronte digitali sotto al display.

Ricordiamo che il nuovo Samsung Galaxy A53 è già disponibile in preordine con consegna a partire dal prossimo 4 aprile. Lo smartphone può essere acquistato direttamente su Amazon a 469 euro oppure tramite lo store Samsung o ancora presso altri rivenditori. In futuro, inoltre, A53 sarà incluso anche nei listini degli operatori di telefonia mobile.