Samsung ha programmato per il 17 marzo 2022 l’evento di presentazione dei nuovi modelli di fascia media della serie Galaxy A e, sebbene la maggior parte delle attenzioni saranno puntate sui modelli posizionati più in alto nella gamma — su tutti, Samsung Galaxy A53 5G —, tra i protagonisti ci sarà anche Samsung Galaxy A33 5G, che due giorni prima del lancio non ha praticamente più nulla da nascondere.

Di questo nuovo modello mid-range di Samsung vi abbiamo già parlato a più riprese, tra render, specifiche tecniche e sfondi ufficiali, ma quest’oggi siamo al cospetto del leak definitivo.

Samsung Galaxy A33 5G: specifiche tecniche complete

Stando alle ultime indiscrezioni emerse (che confermano quanto detto in precedenza), Samsung Galaxy A33 5G sarà equipaggiato con un display Super AMOLED da 6,4 pollici di tipo Infinity-U (dunque con il vecchio notch a “U” in luogo del più moderno e sempre più comune foro), con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con un refresh rate — non vi siete mica persi il nostro approfondimento dedicato? — fino a 90 Hz e una densità di 412 ppi; a proteggere il tutto dovrebbe esserci un vetro Corning Gorilla Glass 5.

Le prestazioni di questo nuovo modello di fascia media, con ogni probabilità, saranno affidate al nuovo SoC proprietario di Samsung, l’Exynos 1280 (sarebbe realizzato a 5 nm e disporrebbe di una CPU octa-core con due Cortex A78 a 2,4 GHz e sei Cortex A55 a 2 GHz). Ad affiancare quest’ultimo ci saranno 6 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna (salvo smentite, espandibile tramite microSD fino a 1 TB).

Per quanto riguarda la parte software, nei giorni scorsi il produttore sudcoreano ha ufficializzato quattro nuovi modelli di una fascia simile e tutti dispongono di Android 12 con interfaccia One UI 4.1 al lancio, pertanto è quasi scontata la loro presenza out of the box anche su Samsung Galaxy A33 5G. Quanto ai sistemi di autenticazione, si riporta la presenza dello sblocco tramite riconoscimento del volto (solo 2D, dunque poco sicuro) e del solito sensore di impronte digitali.

Samsung Galaxy A33 5G dovrebbe garantire un’autonomia di ottimo livello, si parla infatti di una batteria da 5.000 mAh e del supporto alla ricarica rapida fino a 25 watt. Tuttavia, al fine di sfruttare quest’ultima caratteristica, potrebbe rendersi necessario acquistare a parte un caricabatterie rapido, visto che è notizia dei giorni scorsi quella che vede Samsung intenzionata a rimuovere il caricabatterie anche dagli smartphone delle fasce più basse.

Per quanto concerne il comparto fotografico, gli ultimi leak attribuiscono a Samsung Galaxy A33 5G una singola fotocamera anteriore da 13 megapixel e una quadrupla fotocamera posteriore con la seguente configurazione: fotocamera principale da 48 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), fotocamera ultra-grandangolare da 8 megapixel, sensore da 2 megapixel con ottica macro e sensore da 2 megapixel per le informazioni sulla profondità di campo.

Il nuovo medio di gamma firmato Samsung di preannuncia completo anche sotto il profilo della connettività: 5G, dual SIM, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, NFC, porta USB Type-C. Si parla anche della presenza di due speaker con supporto Dolby Atmos. A quanto si apprende, lo smartphone misura 159,7 x 74 x 8,1 mm per un peso di 186 grammi e — come vi avevamo anticipato nei giorni addietro — non dovrebbe mancare all’appello neppure la certificazione IP67 contro acqua e polvere.

Samsung Galaxy A33 5G: immagini, probabile prezzo di listino

La fonte riporta che Samsung Galaxy A33 5G arriverà nelle quattro colorazioni black, white, blue e peach e i render stampa dall’aria ufficiale che vedete di seguito le mostrano tutte. Salvo smentite, lo smartphone verrà proposto nel solo taglio di memoria 6 GB + 128 GB e il suo prezzo di listino dovrebbe aggirarsi sui 379 euro. Si tratterebbe di un rincaro significativo rispetto al modello della precedente generazione, che era arrivato in Italia poco più di un anno fa a 299,90 euro.

