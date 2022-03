L’azienda ha introdotto OnePlus Nord 2 5G a luglio dello scorso anno e l’alternativa più economica OnePlus Nord CE 2 5G il mese scorso, tuttavia un nuovo esponente sembra destinato ad aggiungersi a questa gamma di smartphone.

Secondo le ultime indiscrezioni OnePlus Nord 2T è in fase di test in India e oggi possiamo farci un’idea di come potrebbe essere questo dispositivo attraverso un render fornito da una fonte del settore a 91mobiles.

Ecco come potrebbe essere il design posteriore di OnePlus Nord 2T

L’immagine trapelata mostra il design posteriore di OnePlus Nord 2T che sembra avere una finitura arenaria nera e un modulo fotocamera piuttosto ampio con una finitura opaca blu.

In linea con quanto emerso un paio di giorni fa, il modulo fotocamera posteriore ospita due vistosi anelli. Quello superiore alloggia un sensore primario piuttosto grande, mentre l’anello inferiore ospita due fotocamere. Accanto agli anelli sono disposti i due flash LED.

Il design frontale non è visibile, ma si vocifera che OnePlus Nord 2T adotterà una fotocamera selfie alloggiata nel foro nell’angolo in alto a sinistra.

In base alle precedenti indiscrezioni OnePlus Nord 2T dovrebbe essere dotato di un display AMOLED FHD+ da 6,43 pollici con risoluzione 2400×1080 pixel e frequenza di aggiornamento di 90 Hz.

Il cuore di questo smartphone OnePlus dovrebbe essere il chipset MediaTek Dimensity 1300, mentre il comparto fotografico è atteso con fotocamere triple da 50 MP + 8 MP + 2 MP sul retro e un obiettivo frontale da 32 MP. Altre specifiche trapelate includono un batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 80 W e Android 12 preinstallato.

Secondo i rapporti precedenti, la finestra di lancio di OnePlus Nord 2T dovrebbe essere tra aprile e maggio, mentre il prezzo dovrebbe essere compreso tra 30.000 e 40.000 rupie, corrispondenti a circa 360-480 euro.

In copertina: OnePlus Nord 2 5G

Leggi anche: Migliori smartphone OnePlus: ecco quali scegliere questo mese