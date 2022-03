Se siete alla ricerca di una vera occasione per sostituire il vostro vecchio smartphone o se state semplicemente cercando un muletto affidabile e dal prezzo contenuto, siete finiti nel posto giusto. POCO F3, nella versione Global da 256 GB di memoria, è in offerta su eBay a un prezzo incredibile!

POCO F3 è lo smartphone Android (prodotto da Xiaomi) più prestante attualmente proposto da POCO; si tratta di uno smartphone che punta tutto su prestazioni e concretezza, grazie ad una scheda tecnica di tutto rispetto: SoC Qualcomm Snapdragon 870, ampio display AMOLED da 6,67” con risoluzione FullHD+ e refresh rate a 120 Hz, tripla fotocamera posteriore (48+8+5 MP), supporto alle reti 5G e spessore contenuto, sono solo alcune delle caratteristiche che lo contraddistinguono.

I dettagli dell’offerta su POCO F3 da 256 GB

Se consideriamo che POCO F3, in versione 6+128 GB, viene attualmente venduto sullo store ufficiale di Xiaomi al prezzo di 299,90€, la proposta di eBay sullo smartphone, in configurazione 8+256 GB, appare incredibile.

POCO F3 viene infatti proposto, nella versione con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, con uno sconto del 20%, in promozione al prezzo di 279,00€ anziché 349,00€.

Per quanto eBay ci tenga a sottolineare che lo smartphone è disponibile in quantità limitata, al momento risulta acquistabile in tutte e quattro le colorazioni disponibili (Night Black, Deep Ocean Blue, Arctic White e Moonlight Silver) con spedizione gratuita.

Per procedere con l’acquisto, vi basterà recarvi alla pagina dedicata sullo shop eBay, seguendo il link sottostante.

Acquista POCO F3 (8+256 GB) su eBay a 279,00€

