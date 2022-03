Anche se tra i dispositivi di fascia alta lo slot microSD è una rarità, negli smartphone di fascia media e bassa è ancora possibile espandere la memoria interna, utilizzando lo slot microSD che molto spesso è in condivisione con quello dedicato alla seconda SIM. Se avete letto la nostra guida all’acquisto delle microSD saprete che ci sono molte sigle tra cui destreggiarsi per essere sicuri di acquistare un prodotto valido.

Oggi vogliamo segnalarvi una microSD prodotta da SanDisk, uno dei leader di mercato, che è in promozione su Amazon, dove ha raggiunto il prezzo minimo da quando è in vendita.

SanDisk Extreme Pro 400 GB in sconto

Parliamo di SanDisk Extreme Pro, in offerta nel taglio da 400 GB, che dovrebbe essere in grado di accontentare anche gli utenti più esigenti. Si tratta di una microSD XC con classificazione A2 per quanto riguarda le prestazioni delle applicazioni, capace di raggiungere 4.000 IPOS in lettura e 2.000 IPOS in scrittura.

Per quanto riguarda la classe di velocità siamo di fronte a una scheda di memoria di classe U3, in grado quindi di raggiungere i 30 MB/secondo di velocità si scrittura sequenziale minima, con una classificazione V30 per quanto riguarda i video. È dunque in grado di reggere carichi di lavoro elevati, come la registrazione di flussi video in 4K.

La versione Extreme Pro di SanDisk è stata realizzata, e accuratamente testata, per funzionare correttamente anche in condizioni estreme, tanto che risulta impermeabile, resistente agli sbalzi di temperatura, alle temperature estreme, agli urti e ai raggi X. Quasi indistruttibili quindi e ideali per ogni tipo di utilizzo, dai rugged phone ai modelli più evoluti e costosi, a patto che siano dotati di slot microSD.

Attualmente SanDisk Extreme Pro da 400 GB è scontata del 15% su Amazon, promozione che fa scendere il prezzo al suo minimo storico e la rende decisamente molto appetibile. A seguire il link per l’acquisto.

Acquista SanDisk Extreme Pro 400 GB su Amazon a 63,99 euro