Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro (ecco la nostra recensione) si sono fatti attendere parecchio dagli utenti italiani, ma finalmente da pochi giorni sono disponibili ufficialmente anche nel nostro Paese e intanto il modello più piccolo — che dei due è quello col rapporto qualità-prezzo migliore — si può già trovare in offerta.

Giusto pochi minuti fa vi abbiamo riportato una lunga lista di sconti riguardanti smartphone e tablet Android disponibili su eBay e anche in questo caso bisogna recarsi sul famoso marketplace per trovare l’offerta in argomento.

Google Pixel 6 in offerta su eBay

Google Pixel 6, al pari del fratello maggiore, viene commercializzato in Italia nella sola colorazione Stormy Black e soltanto nel taglio di memoria da 6 GB + 128 GB e l’offerta che vedremo tra poco riguarda esattamente questa versione dello smartphone Made by Google.

Il prezzo di listino che viene praticato sul Google Store italiano è di 649 euro, ma su eBay è già possibile trovare lo smartphone a ben 40 euro in meno (che diventano 30 euro una volta aggiunti i 10 euro per le spese di spedizione standard).

Insomma, Google Pixel 6 Stormy Black con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna viene proposto a 609 euro. Lo smartphone proviene dalla Germania ed è nuovo; il venditore spedisce entro un giorno dalla ricezione del pagamento e la consegna viene stimata tra il 10 e il 17 febbraio. Ecco il link per l’acquisto:

Acquista Google Pixel 6 Stormy Black (6 GB + 128 GB) a 609 euro (+10 euro di spedizione)

