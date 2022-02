Mancano pochi giorni alla presentazione ufficiale della serie Samsung Galaxy S22, in programma per il 9 febbraio e in Rete continuano ad emergere nuovi dettagli sulle principali caratteristiche dei nuovi smartphone del colosso coreano.

Ricordiamo che, a seconda del mercato di destinazione, i telefoni di Samsung saranno dotati di un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 o di una CPU Samsung Exynos 2200 ed entrambe le versioni di Samsung Galaxy S22 Ultra sono già apparse nel database del popolare test benchmark Geekbench.

Le due versioni di Samsung Galaxy S22 Ultra a confronto

E proprio grazie al database di Geekbench abbiamo la possibilità di vedere un confronto “numerico” tra la versione di Samsung Galaxy S22 Ultra con processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (nome in codice SM-S908UB) e quella con processore Samsung Exynos 2200 (nome in codice SM-S908U).

I risulati fatti registrare dalle due versioni sono molto simili, con una leggera prevalenza di quella Exynos nel test single core (1.226 punti vs 1.168 punti) e di quella Snapdragon nei test multi core (3.508 punti vs 3.462 punti).

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e Samsung Exynos 2200 sono due CPU realizzate con tecnologia a 4 nm e, pur essendo praticamente identiche a livello di architettura (1 core Cortex X2 + 3 core Cortex A710 + 4 core Cortex A510), potrebbero offrire prestazioni differenti per quanto riguarda l’aspetto grafico.

C’è comunque da precisare che i test benchmark non sono rappresentativi di quella che sarà poi l’esperienza effettivamente offerta agli utenti nella vita di tutti i giorni.

Per quanto riguarda il nostro mercato, Samsung dovrebbe commercializzare la versione con CPU Exynos 2200 mentre quella con il processore di Qualcomm dovrebbe essere venduta negli Stati Uniti ma nelle scorse settimane si sono susseguite alcune voci secondo cui il produttore coreano potrebbe avere cambiato i propri programmi.

Appuntamento a mercoledì prossimo per scoprire cosa Samsung ha in serbo per noi con i suoi nuovi smartphone della serie Galaxy S.

Leggi anche: i migliori smartphone di Samsung del mese