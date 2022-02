Nelle ultime settimane avete trovato DECO PIC nella lista delle applicazioni del vostro smartphone Samsung Galaxy e non sapete cos’è? Niente paura, non si tratta di niente di strano o sospetto e non è nemmeno una vera e propria novità.

DECO PIC sui Samsung Galaxy: cos’è e come rimuoverlo se non vi serve

Nelle ultime settimane potreste aver notato sul vostro smartphone Samsung una novità all’interno della lista delle applicazioni: si chiama DECO PIC e ha una simpatica e decisamente vistosa icona con sfondo rosa. Non si tratta in realtà di una vera novità, visto che era già presente a bordo del dispositivo: non è stato installato niente senza la vostra autorizzazione, si tratta semplicemente di una scorciatoia per un servizio già disponibile all’interno dell’app Fotocamera.

DECO PIC si trovava e si trova tuttora all’interno dell’app fotografica di Samsung, alla voce “Spazio AR” (basta scorrere verso “Altro” in fondo a destra tra le modalità). Evidentemente il suo posizionamento è stato ritenuto fin troppo “nascosto”, e il produttore sud-coreano ha quindi deciso di mostrare una scorciatoia nella home screen.

Aprendo DECO PIC venite infatti catapultati direttamente nella modalità Realtà Aumentata della Fotocamera, con la possibilità di spaziare tra le diverse categorie di adesivi animati da aggiungere agli scatti (GIF, maschere, cornici, timbri e non solo). Ulteriori adesivi possono essere scaricati dal Galaxy Store (gratis o a pagamento).

Se non vi serve potete rimuovere l’icona DECO PIC in due modi:

disabilitando il servizio: tenete premuto sull’icona e premete su “Disabilita” (potrebbe anche saltare fuori qualche problema di instabilità)

nascondendo l’app dalla home: aprite la schermata della applicazioni, selezionate i tre puntini in alto a destra, quindi “Impostazioni”, “Nascondi app” e cercate DECO PIC per rimuoverla.

Allora, avevate già notato la presenza di DECO PIC sul vostro smartphone Samsung Galaxy?

Potrebbe interessarti: È l’ora di Samsung Galaxy S22 ma non solo: tutte le novità in #NewSmartphone di febbraio