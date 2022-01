Nuovo giorno, nuova versione beta per i dispositivi Android di WhatsApp, il cui team di sviluppatori si conferma costantemente impegnato in un lavoro che ha come obiettivo il suo continuo suo miglioramento: e così nelle scorse ore è stata rilasciata la verssione 2.22.4.5.

Le novità della versione 2.22.4.5 di WhatsApp Beta per Android

WhatsApp può chiudere i gruppi nel caso in cui dovessero violare i Termini di Servizio e ciò non significa che il team dell’applicazione è in grado di vedere il contenuto del gruppo, in quanto i relativi messaggi e chiamate sono protetti dalla crittografia end-to-end: la decisione di chiudere un gruppo, pertanto, viene presa quando riceve più segnalazioni da utenti diversi.

Inoltre, WhatsApp può chiudere i gruppi anche quando sono presenti informazioni sospette, come nomi e descrizioni illegali, utilizzando una tecnologia avanzata di apprendimento automatico.

Quando un gruppo WhatsApp viene chiuso, nessuno può inviare messaggi e ovviamente nessuno può unirsi ad esso, quindi il relativo invito non è disponibile e con la versione 2.22.4.5 beta di WhatsApp viene introdotto un apposito avviso:

Dato che il gruppo è stato chiuso, il collegamento di invito ad esso non è disponibile ma potrebbe tornare ad esserlo nel caso in cui il gruppo sia stato chiuso per errore (è sempre possibile contattare l’assistenza WhatsApp per chiedere di ricontrollare le segnalazioni). Pertanto, se il gruppo è stato chiuso per errore, il team di WhatsApp può riaprirlo e il link di invito al gruppo può essere nuovamente utilizzato.

Come scaricare la nuova versione beta dell’app

Se desiderate provare la versione 2.22.4.5 di WhatsApp Beta per gli smartphone basati su Android avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Chi non fosse riuscito a iscriversi al programma beta ma volesse provare lo stesso in anteprima questa versione dell’app di messaggistica istantanea può farlo installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

