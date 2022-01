Le iniziative promozionali su Amazon non mancano mai e quella di cui parliamo oggi non è del tutto inedita, ma è sempre gradita quando viene riproposta: Amazon Prime comprende nel prezzo anche il servizio Amazon Photos e coloro i quali daranno una chance al servizio riceveranno ben 10 euro di credito promozionale.

Oggi, dunque, non parliamo di offerte Amazon relative a singoli prodotti, bensì un metodo per ottenere del credito promozionale da sfruttare col prossimo acquisto. Prima di andare al dunque, è bene ricordare che la promozione di cui vi avevamo parlato nei giorni scorsi — che coinvolgeva un altro dei servizi di Amazon Prime — è ancora disponibile.

10 euro di credito promozionale con Amazon Photos

Amazon aveva tentato di promuovere l’utilizzo del servizio Photos già l’anno scorso, sfruttando lo storico cambiamento che ha interessato il funzionamento del concorrente Google Foto, e adesso ritorna all’attacco.

Come si evince dall’immagine riportata di seguito, il meccanismo della promozione è molto semplice: Amazon Prime permette all’utente di archiviare le proprie foto a risoluzione “illimitata” (dunque senza dover neppure sopportare perdite di qualità) e regala un credito promozionale di 10 euro a coloro i quali decideranno scaricare l’App Amazon Photos — la trovate a questo link sul sito ufficiale — di caricarvi le proprie foto.

Se avete intenzione di approfittarne, non c’è tempo da perdere, perché l’offerta sarà valida soltanto fino alle ore 23.59 del 31 gennaio 2022.

Purtroppo, non tutti potranno sfruttarla (neppure chi vi scrive, N.d.R.), visto che «Si tratta di un’offerta valida per i clienti che soddisfano i relativi criteri di idoneità». Inoltre, come viene meglio precisato in Termini e condizioni, «L’Offerta si applica solo ai clienti Amazon Prime idonei che caricano per la prima volta almeno una foto tramite l’app Amazon Photos durante il periodo promozionale (i “Clienti idonei”)» e «non è valida per i clienti Amazon Prime che durante il periodo promozionale stanno usufruendo del periodo d’uso gratuito del servizio e per i clienti che hanno già utilizzato Amazon Photos in passato. I clienti Amazon Prime Business non sono idonei per l’Offerta».

Insomma, se state usando il periodo di prova gratuita di Amazon Prime, oppure avete già usato Photos in precedenza — magari per ottenere la promozione che vi avevamo segnalato lo scorso anno —, o ancora siete iscritti ad Amazon Prime Business, non avete diritto a questi 10 euro di credito promozionale. In tutti gli altri casi, non c’è tempo da perdere: basta scaricare un’app gratuita e caricare anche una singola foto.

Fatto ciò, la ricezione del credito promozionale verrà confermata per email entro 7 giorni, con annesse istruzioni per l’uso, su tutte quelle che prevedono una scadenza e un valore minimo dell’ordine: il credito promozionale potrà essere sfruttato soltanto entro le ore 23.59 del 15 febbraio 2022 e solo su ordini del valore di almeno 25 euro.

Valgono, inoltre, le solite limitazioni in merito alle modalità degli ordini — occorre disabilitare la modalità di acquisto 1-Click e non si può sfruttare il credito promozionale per effettuare acquisti tramite i comandi vocali di Alexa — e ai prodotti acquistabili: «Il codice promozionale può essere utilizzato per l’acquisto di prodotti venduti e spediti da Amazon su www.amazon.it. Sono esclusi i prodotti venduti da terzi sul Marketplace di Amazon.it, i Warehouse Deals Amazon e i prodotti e servizi venduti su siti diversi da Amazon.it. Il codice promozionale non può inoltre essere utilizzato per l’acquisto di contenuti digitali, libri, Buoni Regalo, alcolici e articoli per bambini e neonati».

Per scoprire subito se siete idonei all’offerta promozionale e, in tal caso, ottenere subito il credito promozionale in discorso, non dovete fare altro che visitare il link sottostante:

Ottieni 10 euro di credito promozionale con Amazon Photos

