Samsung è senza dubbio una tra le aziende che operano nel settore degli smartphone Android più attente alla questione degli aggiornamenti software e quest’anno potrebbe riuscire a rilasciare update per i propri device ancora più velocemente grazie ad un’importante novità.

Pare, infatti, che il colosso coreano abbia deciso di non sviluppare più versioni firmware per ogni singolo Paese in cui commercializza i propri device: già da qualche mese Samsung ha iniziato a rilasciare per alcuni modelli aggiornamenti contemporaneamente in un gran numero di mercati che sono tutti con il Country Specific Code (CSC) EUX (che copre gran parte dell’Europa).

Esempi di tale nuovo sistema di update per aree territoriali sono rappresentati da Samsung Galaxy A52, Galaxy Z Flip3 5G e Galaxy Z Fold3 5G e nel 2022 questa “eccezione” dovrebbe divenire la regola per tutti i dispositivi del colosso coreano.

E una conferma arriva dalle anticipazioni sui firmware in fase di sviluppo per i nuovi Samsung Galaxy S22, Galaxy A53 e Galaxy A33, tutti con CSC europeo (EUX). A fare eccezione saranno probabilmente i modelli brandizzati dagli operatori telefonici, per i quali saranno sviluppati specifici firmware.

Samsung potrebbe velocizzare gli aggiornamenti

Senza dubbio lo sviluppo di un unico firmware per lo stesso device nei vari Paesi europei garantirà un rilascio dell’aggiornamento meno caotico, in quanto tutti gli utenti dovrebbero riceverlo quasi contemporaneamente e non dovrebbero esserci più differenze tra un mercato e l’altro (a volte anche di diverse settimane).

C’è anche da dire, però, che fino a questo momento gli smartphone che sono stati aggiornati con tale nuovo sistema hanno ricevuto gli update con un po’ di ritardo rispetto ai medesimi modelli in altri mercati e la ragione potrebbe essere da cercare in una volontà di Samsung di essere più cauta nel rilascio dei firmware EUX, in quanto eventuali bug potrebbero avere effetti “rilevanti” per tantissime persone.

Nel 2022, ad ogni modo, il sistema degli aggiornamenti su base europea dovrebbe entrare a pieno regime e, pertanto, il produttore coreano dovrebbe essere in grado di rilasciare update con maggiore velocità.

Infine, a beneficiare del nuovo sistema basato sui firmware EUX dovrebbero essere anche i programmi beta, che finalmente potranno essere sfruttati da tutti gli appassionati europei, a prescindere dalla provenienza del proprio device.

Come controllare il codice CSC

Se desiderate sapere quale sia il codice CSC del vostro device, dovete andare nel menu delle Impostazioni e quindi nella sezione dedicata alle informazioni software e guardare la riga “Versione software del gestore telefonico”.

Un modello italiano no brand avrà una serie di codici CSC, ossia ITV/ITV,ITV/EUX/ITV: il primo è il codice attivo, il secondo e il terzo si riferiscono alla SIM1 e alla SIM2, il quarto riguarda l’area territoriale e l’ultimo è il CSC primario (il mercato a cui era originariamente destinato il dispositivo).

