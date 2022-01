Dato che i produttori non riescono a sviluppare batterie che siano in grado di garantire un notevole miglioramento dell’autonomia, la maggior parte dei brand che operano nel settore mobile preferisce ripiegare su sistemi di ricarica sempre più veloci e tra di essi vi sono anche OnePlus e OPPO.

OnePlus Nord 2T potrebbe ricaricarsi a 80 W

Stando alle ultime indiscrezioni, OnePlus avrebbe deciso di alzare l’asticella per quanto riguarda la velocità di ricarica anche nei suoi smartphone di fascia media e a beneficiare di questa nuova politica potrebbe essere OnePlus Nord 2T.

Si tratterebbe di un notevole miglioramento rispetto a OnePlus Nord 2 (che supporta la ricarica a 65 W) e che consentirebbe ad un modello di fascia media di vantare lo stesso sistema dell’attuale smartphone di punta del produttore cinese, ossia OnePlus 10 Pro.

Ricordiamo che, stando a quanto è emerso sino a questo momento, tra le altre caratteristiche di OnePlus 2T dovremmo trovare un processore MediaTek Dimensity 1300, un display da 6,43 pollici con risoluzione Full HD+, una tripla fotocamera posteriore (con sensore primario da 50 megapixel) e Android 12.

OPPO vuole spingere la ricarica fino a 160 W

Ben più ambiziosi sono i progetti di OPPO, che ha iniziato il processo per portare velocità di ricarica elevatissime sul mercato commerciale: nelle scorse ore, infatti, la soluzione di ricarica rapida da 160 W di questo produttore è comparsa nel database del 3C.

Stando a quanto apprendiamo dal database dell’ente certificatore cinese, l’adattatore di ricarica rapida di OPPO ha il numero di modello VCK8HACH ed è prodotto da Heyuan Huntkey Industrial Co.Ltd.

Da tempo si susseguono le voci secondo cui OPPO ha in programma per il 2022 di iniziare a produrre in serie soluzioni di ricarica rapida per i suoi telefoni e questo caricabatterie da 160 W potrebbe essere stato realizzato per uno dei suoi prossimi smartphone (probabilmente non per la serie OPPO Finx X5, che dovrebbe supportare la ricarica rapida a 80 W).

Nelle prossime settimane ne sapremo di più.

