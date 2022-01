Google Cameos — Cameos on Google, sul Play Store — non è esattamente il più famoso tra i servizi del colosso di Mountain View, ma è sicuramente il più vicino alla fine: Big G sta già comunicando che molto presto chiuderà i battenti, a poco più di due anni dal lancio e senza aver mai attecchito tra gli utenti.

Vi è mai capitato di cercare qualche personaggio famoso e imbattervi in un manipolo di video nella loro scheda in Ricerca sotto il titolo “Risposte alle domande più frequenti” (“Top questions answered”)? Ebbene, i video in questione arrivano tutti dal servizio di cui sopra: Cameos on Google si rivolge esclusivamente alle celebrità e ad altri personaggi di alto profilo e conferisce loro un modo semplice per registrare dei video di risposta alle domande più comuni sul proprio conto e vederli comparire in alto tra i risultati di ricerca su Google.

Al pari di ogni altro servizio creato e poi ucciso da Big G, neppure in questo caso vale la pena fingersi sorpresi: Google queste cose le fa e neppure così di rado. Come potete vedere dall’immagine riportata di seguito, il gigante dei motori di ricerca sta già avvisando via e-mail le celebrità e i creator che avessero in precedenza registrato dei Cameos on Google che a partire dal 17 febbraio 2022 non sarà più possibile farlo. Non è tutto, anzi: dalla stessa data tutti i video precedentemente registrati e pubblicati non verranno più mostrati nei risultati di ricerca.

Google descrive il servizio come un pilot aperto soltanto a chi avesse ricevuto il relativo invito grazie al quale la compagnia ha imparato molto, anche se francamente due anni sembrano un po’ tanti per un progetto pilota. Adesso Big G dice di voler dedicare le proprie energie ad altri progetti per la creazione di contenuti.

A dirla tutta, difficilmente qualcuno piangerà per questa perdita, dato che il servizio era rimasto limitato e uguale a se stesso fin dalla creazione e anche le celebrità salite a bordo erano ben poche.

Siete curiosi di provare Cameos on Google prima che scompaia? La trovate sul Google Play Store cliccando sul badge sottostante. Se invece siete una celebrità e non volete perdere i video registrati in precedenza, potete usare Google Takeout, avete tempo fino al 17 marzo 2022 per scaricarli, altrimenti li perderete definitivamente.

