Si chiama You Are What You Eat (Lioness) ed è un gioco Android sbarcato in versione stabile sul Google Play Store nelle scorse ore che ha le potenzialità di stuzzicare la curiosità di numerosi utenti Android non tanto per la sua tipologia quanto per la sua storia.

Lo scorso ottobre, infatti, l’ingegnere software e robotico Allison Liemhetcharat ha annunciato di essere al lavoro su un gioco che sfrutta un vibratore smart come controller, in particolare un dispositivo capace di raccogliere alcuni dati come la temperatura corporea e la pressione pelvica.

Come si gioca a You Are What You Eat

Ebbene, tale gioco (un titolo genere endless runner) è proprio You Are What You Eat, che è finalmente uscito dalla fase beta ed è pronto a conquistare gli utenti dell’OS mobile di Google.

Limhetcharat ha spiegato che You Are What You Eat si basa sull’attività preferita della sua famiglia, ossia “mangiare tutto” e infatti nel gioco gli utenti si troveranno a impersonare un simpatico mostriciattolo che ha come obiettivo quello di mangiare quante più creature possibile prima di morire. Si inizia come un piccolo blob che poi man mano cresce e si trasforma a seconda di ciò che mangia e ciò influenzerà anche quello che si potrà continuare a consumare, in quanto alcune creature diventeranno successivamente “immangiabili” in base a ciò che si è diventati.

Chi desidera farsi un’idea di tale gioco, può trovare una versione WebGL seguendo questo link.

Gli utenti che possiedono il vibratore smart Lioness possono usarlo per controllare il protagonista di questo curioso titolo (stringere il dispositivo una volta farà saltare il personaggio, stringerlo due volte lo farà volare) e ricevere feedback (ossia vibrazioni) per ciò che avviene nel gioco.

Se siete curiosi di provare questo gioco su un dispositivo Android, potete scaricarlo dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

