WINDTRE Security PRO non è un’opzione nuova, tuttavia è al centro di una novità: a partire dalla giornata di ieri, 17 gennaio 2022, la stessa viene attivata automaticamente a fronte della sottoscrizione di una nuova SIM WINDTRE con offerta prepagata o con metodo di pagamento automatico Easy Pay.

Il problema — e la conseguente necessità di capire come fare per disattivarla — discende dal fatto che, sebbene l’opzione preveda un primo mese di prova gratuita, la stessa funziona con un meccanismo di rinnovo automatico e, a partire dal primo rinnovo, costa 0,99 euro al mese.

Che cos’è WINDTRE Security PRO

Prima di passare a vedere come sbarazzarsi della WINDTRE Security PRO per evitare addebiti indesiderati, vediamo in maniera molto sintetica in cosa consiste l’opzione e perché potrebbe tornare utile.

In parole povere, si tratta di uno strumento di “navigazione sicura” con lo smartphone e fa uso dell’applicazione dedicata WSP powered by Avast, disponibile per i dispositivi Android sul Google Play Store e per quelli iOS sull’App Store. Le caratteristiche principali dell’opzione, elencate sul sito ufficiale dell’operatore, sono:

un’unica app per la sicurezza.

VPN inclusa (avete letto il nostro approfondimento dedicato?).

Wi-Fi Security: scansione automatica delle reti Wi-Fi anche pubbliche per rilevare eventuali vulnerabilità e pericoli.

Photo Vault e Blocco App: un archivio criptato, protetto tramite password, PIN, sequenza o impronta per custodire le foto personali.

Antivirus telefono (solo per Android).

Ottimizzazione delle prestazioni: rimozione di file temporanei, liberazione di spazio, miglioramento della durata della batteria, etc. (solo per Android).

Password sicure (solo per iOS).

Come disattivare WINDTRE Security PRO

La promozione che permette di provare WINDTRE Security PRO gratuitamente per il primo mese — salvo cambiamenti o proroghe dell’ultimo minuto — sarà valida solo fino al 20 marzo 2022. A partire dal primo rinnovo successivo, come detto, l’opzione presenta un costo mensile di 0,99 euro.

Se avete attivato per conto vostro il relativo mese di prova, oppure una nuova offerta WINDTRE e ve la siete ritrovata senza averla chiesta e non avete voglia di pagare per l’opzione — magari perché non la sfruttate o non la ritenete utile —, dovete sapere come procedere per disattivarla.

Come viene specificato sul sito dell’operatore, le strade percorribili per disattivare WINDTRE Security PRO sono due: chiamare il Servizio Clienti al numero 159 oppure procedere autonomamente tramiet l’Area Clienti del sito windtre.it. Per la verità, pare che si possa fare tranquillamente anche dall’app ufficiale, inoltre, in presenza di credito residuo sulla SIM, è sufficiente inviare un SMS al numero 4033 recante il testo “WINDTRE SECURITY PRO NO“ (la disattivazione dell’opzione avverrà al termine del periodo di rinnovo già pagato).

In ogni caso, per i clienti che si servano dell’addebito su credito residuo, è previsto che l’opzione smetta di funzionare in caso di credito insufficiente e di mancata ricarica finalizzata alla regolarizzazione del pagamento entro 15 giorni.

Per maggiori dettagli, potete fare riferimento direttamente al sito dell’operatore:

Opzione WINDTRE Security PRO

Per tutte le informazioni sulle offerte telefoniche di WINDTRE, vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata.

Leggi anche: migliori offerte telefoniche