Dopo essere temporaneamente sparito dai radar per qualche mese, un po’ a sorpresa OPPO Reno6 Lite è stato presentato ufficialmente quest’oggi in Messico. Il nuovo smartphone di fascia media è stato protagonista di alcune settimane di indiscrezioni, ma finalmente possiamo scoprire tutti i dettagli definitivi.

OPPO Reno6 Lite ufficiale: specifiche e design

OPPO Reno6 Lite è sostanzialmente un rebrand di OPPO F19, uno smartphone lanciato la scorsa primavera, ma mai commercializzato da noi. Partendo dallo schermo mette a disposizione un 20:9 AMOLED da 6,43 pollici a risoluzione Full-HD+ (2400 x 1800 pixel e 409 ppi) con sensore d’impronte ottico e fotocamera da 16 MP integrata in un foro laterale. Purtroppo il refresh rate si ferma ai canonici 60 Hz.

OPPO ha scelto un Qualcomm Snapdragon 662 octa core a 11 nm come cuore del dispositivo, con Adreno 610, 6 GB di RAM LPDDR4x e 128 GB di memoria interna di tipo UFS 2.1 (espandibile tramite microSD). Il comparto fotografico è composto, oltre che della fotocamera anteriore appena citata, da tre sensori posteriori: abbiamo un principale da 48 MP (f/1.7) affiancato da uno per la profondità da 2 MP (f/2.4) e uno per gli scatti macro, sempre da 2 MP (f/2.4).

Lato connettività abbiamo supporto dual SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac dual band, Bluetooth 5.0, GPS, porta USB Type-C e porta per il jack audio da 3,5 mm. Niente NFC dunque, così come niente 5G. La batteria è generosa e dovrebbe permettere di arrivare a sera senza alcun problema (sulla carta): a bordo prendono infatti posto 5000 mAh, con supporto alla ricarica rapida cablata SuperVOOC 2.0 da 33 W.

Un dettaglio che fa storcere il naso è legato al software: Android 12 è uscito già da qualche mese, ma purtroppo lo smartphone viene commercializzato ancora con Android 11 e la ColorOS 11. Visto che non si tratta di un prodotto di fascia alta, è probabile che l’aggiornamento si faccia attendere ancora qualche mese.

A livello di design OPPO Reno6 Lite è identico all’OPPO F19 citato più su. Abbiamo un foro laterale per la fotocamera anteriore e tre lati caratterizzati da cornici sottili: quello inferiore è però piuttosto spesso e si fa fatica a non notare l’ampia differenza con gli altri. Sul retro la scocca Reno Glow è disponibile in due colorazioni, ed è accompagnata da un ampio modulo fotografico nero, che include i tre sensori e il flash LED.

Prezzo e uscita di OPPO Reno6 Lite

Per il momento non ci sono informazioni riguardanti la possibile commercializzazione europea di OPPO Reno6 Lite, che ha debuttato quest’oggi in Messico al prezzo di 8799 peso, corrispondenti al cambio attuale a circa 380 euro. Due le colorazioni a disposizione: Glowing Rainbow Silver e Glowing Starry Black.

Vi terremo ovviamente aggiornati per eventuali novità sulla distribuzione in Europa.

