Tra le novità in arrivo per la gamma Galaxy di Samsung non ci sono solo i nuovi Galaxy S22 ma anche gli ancora inediti Samsung Galaxy Tab S8. La nuova famiglia di tablet della casa coreana arriverà sul mercato in tre varianti, seguendo lo stesso schema degli smartphone top di gamma (Tab S8, Tab S8+ e Tab S8 Ultra). Samsung dovrebbe presentare i nuovi tablet nel corso delle prossime settimane con l’arrivo sul mercato atteso per la fine del primo trimestre del 2022.

In attesa dell’annuncio da parte dell’azienda, in queste ore un nuovo leak ci conferma le specifiche tecniche complete di tutte e tre le varianti dei nuovi Samsung Galaxy Tab S8 fornendo anche nuove immagini dei tablet. Vediamo, quindi, tutte le informazioni disponibili sui tre dispositivi con cui Samsung andrà a rinnovare la sua gamma di tablet di fascia alta nei prossimi mesi.

Samsung Galaxy Tab S8, Tab S8+ e Tab S8 Ultra: le specifiche complete

I nuovi Samsung Galaxy Tab S8, Tab S8+ e Tab S8 Ultra presenteranno diversi punti in comune, sia lato software che dal punto di vista hardware, ma anche sostanziali differenze per quanto riguarda la scheda tecnica. Partiamo dagli elementi che accomuneranno i tre tablet. Tutti e tre i dispositivi potranno contare sul nuovo SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, il nuovo chipset top di gamma di casa Qualcomm.

Il SoC sarà affiancato da 8 GB di memoria RAM (non sono previste varianti da 6 GB o meno per i nuovi Tab S8) e da 128/256 GB di storage interno, espandibile tramite microSD. Il solo Tab S8 Ultra potrà contare anche su 8 o 16 GB di memoria RAM e su 128/512 GB di storage interno, sempre espandibile via microSD. Il comparto connettività comprenderà USB-C 3.2 Gen 1, Wi-Fi ax, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, ANT+. I tre tablet saranno disponibili sia in versione Wi-Fi che in varianti con supporto al 5G.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, tutte e tre le varianti della famiglia Tab S8 presenteranno una doppia camera posteriore con sensore principale da 13 Megapixel (f/2.0) e sensore ultra grandangolare da 6 Megapixel (f/2.2). I sensori saranno supportati anche da un flash LED. La fotocamera anteriore sarà da 12 Megapixel (f/2.4) con l’Ultra che avrà anche una seconda camera da 12 Megapixel (f/2.2). Tutti e tre i tablet presenteranno “di serie” il sistema operativo Android 12 con Samsung One UI 4.1.

Passiamo ora al display. In questo caso, i tre tablet di Samsung presenteranno sostanziali differenze con l’Ultra che raggiungerà una diagonale record per un tablet pari a ben 14,6 pollici. Ecco i dettagli:

Galaxy Tab S8 : 11 pollici, LTPS TFT, 500 cd/m², 276 ppi; 2560 x 1600 pixel, 120 Hz

: 11 pollici, LTPS TFT, 500 cd/m², 276 ppi; 2560 x 1600 pixel, 120 Hz Galaxy Tab S8+ : 12,7 pollici, Super AMOLED, 420 cd/m², 266 ppi; 2800 x 1752 pixel, 120 Hz

: 12,7 pollici, Super AMOLED, 420 cd/m², 266 ppi; 2800 x 1752 pixel, 120 Hz Galaxy Tab S8 Ultra: 14,6 pollici, Super AMOLED, 420 cd/m², 240 ppi; 2960 x 1848 pixel, 120 Hz

Da notare che il Tab S8 Ultra, per far spazio alla doppia camera frontale, integrerà il già anticipato notch, una soluzione simile a quella che Apple ha scelto per i nuovi MacBook Pro 14 e 16 e che si intravede nei due render allegati di seguito che ci anticipano il design del nuovo Ultra.

Anche la batteria integrata sarà differente. Il Galaxy Tab S8, infatti, potrà contare su di una batteria da 8.000 mAh mentre S8+ presenterà una batteria da 10.090 mAh. La versione Ultra, invece, integrerà una batteria da 11.200 mAh. Al momento, non è chiaro che tipo di ricarica rapida verrà supportata. Samsung sta per lanciare un nuovo caricabatteria da 45 W che potrebbe essere supportato anche dai nuovi Tab S8 (oltre che dai nuovi smartphone S22).

Display e batterie differenti comporteranno anche dimensioni e peso differente per i tre tablet di Samsung. Ecco i dettagli:

Galaxy Tab S8: 253,8 x 165,4 x 6,3 mm per un peso di 507 grammi

253,8 x 165,4 x 6,3 mm per un peso di 507 grammi Galaxy Tab S8+ : 285 x 185x 5,7 mm per un peso di 567 grammi

: 285 x 185x 5,7 mm per un peso di 567 grammi Galaxy Tab S8 Ultra: 208,6 x 326,4 x 5,5 mm per un peso di 728 grammi

Da sottolineare lo spessore ridottissimo della variante Ultra che si fermerà ad appena 5.5 mm risultando tra i tablet più sottili di sempre. Tra le altre specifiche tecniche dei nuovi Galaxy Tab S8 troveremo il supporto alla S-Pen (con riconoscimento del palmo e della scrittura a mano), il vetro Gorilla Glass 5 per proteggere il display ed un sistema di quattro altoparlanti stereo.

I prezzi dei nuovi tablet di Samsung

Per il momento, le informazioni sui prezzi dei nuovi Galaxy Tab S8 sono limitate. Sarà necessario attendere ulteriori aggiornamenti per avere un quadro più preciso sulla questione. Le prime ipotesi vedono il Galaxy Tab S8 posizionarsi tra i 680 e i 900 euro mentre per il Tab S8+ ci vorranno tra gli 880 ed i 1.100 euro. Il top di gamma Tab S8 Ultra partirà da circa 1.040 euro per arrivare, con la sua versione top, fino ad oltre 1.200 euro.