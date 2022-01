All’interno della nostra recensione su POCO F3, linkata in calce alla news per i più curiosi, avevamo sottolineato come si trattasse di una scelta quasi obbligata nella fascia di prezzo a cui si proponeva. A distanza di non troppi mesi dal suo lancio, lo smartphone di POCO è in offerta su Amazon a un prezzo decisamente invitante: 339,90 euro, anziché 399,90 euro, con il 15%, cioè 60 euro, di sconto.

POCO F3 è in offerta su Amazon a un prezzo super

Ricordiamo che si tratta di uno smartphone che punta tutto sull’ottimo rapporto qualità/prezzo e sulla scheda tecnica molto interessante. POCO F3, infatti, non ha nulla da invidiare a smartphone ben più blasonati per quanto riguarda il display dove campeggia un pannello AMOLED da 6,67 pollici a risoluzione Full HD+ da 2400 x 1080 pixel con frequenza di aggiornamento da 120 Hz.

Sotto il cofano si muove il processore Qualcomm Snapdragon 870 con 8 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di spazio di archiviazione di tipo UFS 3.1. Più che completa la connettività con supporto alle reti 5G SA/NSA (oltre a quella 4G/LTE), Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.1 e GPS. Dal punto di vista fotografico posteriormente è presente un sensore principale da 48 MP, uno ultra grandangolare da 8 MP e uno tele-macro da 5 MP. A completare la dotazione, una capiente batteria da 4520 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33 W.

Acquista POCO F3 in offerta super su Amazon

Potrebbe interessarti anche: recensione POCO F3