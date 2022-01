Oppo riparte in quarta in questo 2022 con una serie di nuove offerte sui proprio smartphone decisamente allettanti. Se state pensando di acquistare un nuovo smartphone del brand cinese, questa potrebbe essere l’occasione giusta perché OPPO Find X3 Neo ritorna in offerta, questa volta su Amazon, ad un prezzo che rende il mediano della serie presentata da OPPO lo scorso marzo un affare niente male.

OPPO Find X3 Neo: nuovo minimo storico

OPPO Find X3 Neo è infatti in offerta su Amazon a 499,00 Euro, venduto e spedito da Amazon e con reso gratuito nella colorazione Galactic Silver e Starlight Black. Si tratta di un prezzo decisamente interessante, considerato che lo smartphone è stato lanciato con un prezzo di listino di 749,99 Euro ed in offerta non è mai sceso sotto i 549 Euro.

Tra le principali caratteristiche tecniche di OPPO Find X3 Neo, una Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 865, 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna di tipo UFS 3.0 non espandibile; compatibilità alla nuova rete 5G, ricarica rapida SuperVOOC 2.0 Flash Charge a 65 watt, e ben quattro fotocamere posteriori (sensore principale Sony IMX766 da 50 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine, un sensore da 16 megapixel con lente ultra grandangolare, uno zoom ibrido 5x da 13 megapixel e un sensore da 2 megapixel per le macro). Inoltre si è appena aggiornato ad Android 12.

Per maggiori informazioni vi lasciamo al nostro video dedicato ad OPPO Find X3 Neo, mentre qui sotto potete trovare il link per l’acquisto su Amazon.

OPPO Find X3 Neo Black a 499,00 Euro su Amazon o nella colorazione Silver

Anche la sua controparte Oppo Reno 6 Pro a un ottimo prezzo

Nel corso del 2021, l’azienda ha portato in Italia anche la serie Reno 6 che, nella versione Pro risulta molto simile nelle specifiche tecniche a Oppo Find X3 Neo. Nel dettaglio ciò che cambia è:

lanciato ad autunno 2021, circa 6 mesi dopo;

design migliorato;

processore Snapdragon 870 invece del Snapdragon 865;

miglior motorino di vibrazione.

Essendo arrivato sul mercato più tardi, il suo prezzo è ovviamente più alto tuttavia inizia ad essere decisamente interessante ora che è sceso dal piedistallo e su eBay si trova al prezzo di 560 Euro. Valutate dunque voi quale acquistare, in entrambi i casi non vi pentirete della scelta.

Oppo Reno 6 Pro a 560 Euro su eBay

Nel mentre sono ancora disponibili le offerte per:

