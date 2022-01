Continuano a susseguirsi in Rete le anticipazioni sulle principali caratteristiche degli smartphone della serie Samsung Galaxy S22 e in particolare nelle scorse ore sono emersi interessanti dettagli sui display di Samsung Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra.

Ancora una volta è Equal Leaks a consentirci di scoprire alcune delle feature più interessanti dei nuovi attesissimi telefoni di Samsung e in questo caso si tratta dei risultati di un test relativo ai display dei modelli SM-906U e SM-908U, ossia le versioni con processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 di Samsung Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra.

Le nuove anticipazioni sui display di Samsung Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S22+ dovrebbe vantare uno schermo da 6,55 pollici mentre la diagonale della variante Ultra dovrebbe arrivare fino a 6,81 pollici ed entrambi i pannelli dovrebbero riuscire a toccare un picco di luminosità di 1.750 nit.

Si tratterebbe di un miglioramento notevole rispetto alla precedente generazione che, stando a quanto reso noto dal colosso coreano, è capace di arrivare a una luminosità di 1.500 nit.

C’è da precisare che questi risultati record per la luminosità di picco del display di un telefono si ottengono misurando solo una piccola parte dello schermo (pari all’1%) in modalità di luminosità completamente automatica ma ciò vale in generale per la luminosità di picco pubblicizzata di qualsiasi smartphone mentre quella effettiva nell’utilizzo normale è molto più bassa.

Sempre sulla base di tali test, i display di Samsung Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra potranno vantare una copertura completa a DCI-P3 color gamut, il che dovrebbe garantire un’esperienza decisamente piacevole durante la riproduzione di contenuti video.

Ricordiamo che la serie Samsung Galaxy S22 dovrebbe essere presentata ufficialmente il prossimo mese, per fare il suo esordio sul mercato dopo qualche giorno. Ancora un po’ di pazienza.

