Proseguono sul sito mi.com le offerte Winter Sale di Xiaomi, lanciate ieri con sconti fino al 33% su smartphone Android e altri prodotti dell’ecosistema. Troviamo in promozione dispositivi delle linee Xiaomi, Redmi e POCO, in alcuni casi solo per qualche ora: andiamo a scoprire le occasioni migliori.

Continuano i Winter Sale di Xiaomi: ecco le offerte sugli smartphone Android

A disposizione sul sito ci sono tanti modelli di smartphone Xiaomi, Redmi e POCO in offerta: l’iniziativa Winter Sale è infatti partita ieri, il 6 gennaio 2022, ma prosegue con diversi sconti che si susseguiranno anche nei prossimi giorni. In mezzo ai tanti prodotti dell’ecosistema, come TV, smart speaker, router, cuffie e altri wearable, ecco le proposte per quanto concerne gli smartphone del robottino. Se non specificato diversamente, il prezzo indicato qui sotto è valido fino alle 23:59 del 19 gennaio (salvo esaurimento scorte).

Le promozioni Xiaomi proseguono sul sito mi.com e accoglieranno altri prodotti nei prossimi giorni fino ad arrivare al 19 gennaio. Per acquistare o per dare anche solo un’occhiata a tutti gli sconti potete seguire il link qui in basso.

Tutte le offerte Winter Sale Xiaomi

