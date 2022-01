Da Vodafone arriva una nuova interessante iniziativa volta ad incentivare i già clienti di questo operatore telefonico a modificare il proprio metodo di pagamento, passando dall’addebito su credito residuo al sistema Smart Pay, ossia la ricarica automatica con addebito su una carta di credito o un conto corrente.

In virtù della nuova iniziativa di Vodafone, gli utenti avranno la possibilità di usufruire gratuitamente di Infinito 2 mesi, opzione grazie alla quale per due mesi avranno chiamate verso tutti i numeri nazionali, SMS verso tutti i numeri nazionali e traffico dati (anche a velocità 5G) senza alcuna limitazione.

Come usufruire della nuova iniziativa di Vodafone

I già clienti di questo operatore possono sfruttare tale iniziativa recandosi presso uno dei punti vendita Vodafone e richiedendo il cambio del metodo di pagamento, attivando contestualmente la modalità Smart Pay (con cui viene associata una carta di credito o la domiciliazione su un conto corrente) e la Ricarica Automatica.

L’aspetto più interessante è rappresentato dal fatto che, una volta che tale sistema è attivo, non sarà più necessario ricordarsi di ricaricare manualmente prima che avvenga l’addebito mensile della propria offerta telefonica, in quanto tutto verrà effettuato in modo automatico.

Al termine del periodo gratuito la promozione Infinito 2 Mesi si disattiva automaticamente e gli utenti torneranno ad usare il pacchetto con minuti, SMS e traffico dati previsto dalla propria offerta. Inoltre è bene precisare che, durante i due mesi in cui è attiva tale opzione, gli utenti dovranno continuare a pagare il costo mensile della loro offerta principale.

Chi decide di associare la propria carta di credito (il conto corrento non è supportato in tale caso) e attivare la Ricarica Automatica direttamente dall’app My Vodafone (disponibile nel Google Play Store) potrà invece usufruire di Giga illimitati in 5G con Infinito 12 mesi senza costi aggiuntivi rispetto all’offerta attiva.

