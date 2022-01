Ha preso il via da poche ore una straordinaria iniziativa promozionale, pensata da Samsung per accompagnare il lancio di Samsung Galaxy S21 FE, il nuovo flagship dal prezzo contenuto. Fino al 31 marzo 2022 avete infatti la possibilità di ricevere fino a 750 euro per il vostro vecchio smartphone se acquistate il nuovo top di gamma della compagnia sud coreana.

Fino a 750 euro per l’usato

Samsung ha lanciato l’iniziativa Trade-In, non una novità assoluta, per rendere ancora più appetibile il nuovo smartphone, soprattutto per chi ha già uno smartphone, Samsung ma non solo, e vorrebbe venderlo per ricavarci una parte del costo del nuovo Samsung Galaxy S21 FE.

Se la cosa può avere poco senso per chi possiede già un top di gamma, diverso è il discorso per chi magari possiede un Galaxy S10, o un modello di fascia media della serie Galaxy A, ma anche uno OnePlus, uno Xiaomi o un HONOR. Ovviamente le valutazioni migliori sono per i prodotti più costosi, come ad esempio iPhone 13, Galaxy S21 Ultra, Galaxy Z Fold3 5G, che vengono valutati 750 euro.

Difficilmente venderete uno di questi modelli a un simile prezzo, anche se poi vi portereste a casa Galaxy S21 Fe pagandolo una ventina di euro. Diverso è il discorso per chi ha uno smartphone di 1-2 anni fa, le valutazioni sono decisamente interessanti. Eccovi alcuni esempi:

Samsung Galaxy S10+ 128 GB 400 euro

Samsung Galaxy S20 128 GB 400 euro

Samsung Galaxy S9+ 256 GB 200 euro

Samsung Galaxy A50 128 GB 200 euro

Xiaomi Mi 10 Pro 256 GB 220 euro

Huawei P40 Pro 256 GB 280 euro

OnePlus 8T 256 GB 240 euro

iPhone 12 128 GB 425 euro

Samsung fornisce la valutazione anche per alcuni smartwatch, tablet e cuffie, ma anche computer Apple e notebook generici. Per conoscere la valutazione del vostro prodotto dovete semplicemente visitare la pagina dell’iniziativa, raggiungibile tramite il link sottostante, e selezionare il dispositivo dalla lista.

Samsung Premium Tradein

Per poter partecipare alla promozione dovrete quindi acquistare un Samsung Galaxy S21 FE entro il 31 marzo e registrarlo utilizzando il link qui sopra prima del 21 aprile 2022. Una volta accettata la valutazione dovrete spedirlo alla società che si occupa della raccolta dei dispositivi usati e attendere la verifica.

Se il prodotto si trova esattamente nelle condizioni descritte riceverete, entro 45 giorni, un bonifico sul conto indicato durante la registrazione. Per tutti i dettagli sulla promozione vi invitiamo a consultare questa pagina.

