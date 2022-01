Dopo il primo assaggio di Android 12 per Samsung Galaxy S3, l’universo del modding alza ulteriormente l’asticella offrendo un’anteprima dell’ultima versione Android anche sul venerabile Samsung Galaxy S2.

Samsung Galaxy S2 ottiene Android 12 grazie al modding

Lo sviluppatore membro senior di XDA rINandO ha compilato una build non ufficiale di LineageOS 19.0 per portare Android 12 sulla variante GT-I9100 di Samsung Galaxy S2 e nonostante sia al momento in fase embrionale il progetto sembra promettente.

La maggior parte delle componenti hardware principali, come Wi-Fi, Bluetooth, uscita audio e radio, sono infatti funzionanti, quindi Samsung Galaxy S2 con Android 12 è tecnicamente utilizzabile come smartphone di riserva, a condizione che il proprio operatore telefonico non abbia ancora eliminato completamente la rete 3G, inoltre SELinux è indicato come supportato nelle note di rilascio della ROM.

L’elenco di ciò che attualmente non funziona potrebbe tuttavia scoraggiare molti utenti, visto che riguardano la registrazione video impraticabile e la fotocamera malfunzionante, ma lo sviluppatore si impegna a continuare a lavorare sul progetto in collaborazione con un fantastico team di colleghi.

A parte tutto, il rilascio di questa ROM personalizzata simboleggia un altro fiore all’occhiello di questo smartphone Samsung che per molti rappresenta uno dei migliori smartphone di tutti i tempi. A seguire trovate il link per scaricare la ROM.

Download LineageOS 19.0 non ufficiale basata su Android 12 per Samsung Galaxy S2

