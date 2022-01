Per molto tempo Google Foto ha consentito agli utenti di stabilire se i video possono essere caricati automaticamente tramite cellulare ma con un recente aggiornamento dell’applicazione per Android pare sia stata rimossa silenziosamente questa particolare impostazione, sostituita con un “limite giornaliero”.

Tale sistema non rappresenta una novità assoluta, in quanto il limite giornaliero è già stato introdotto in India nel 2019 e, a quanto pare, il team del colosso di Mountain View potrebbe avere ritenuto che adesso vi siano le condizioni per estenderlo anche a Stati Uniti ed Europa.

Come cambia il backup dei video con Google Foto

In pratica, andando nel menu delle Impostazioni di Google Foto per Android ed entrando nella sezione dedicata ai backup e alla sincronizzazione, nella scheda per l’utilizzo dei dati cellulare gli utenti sono portati ad una pagina in cui sono visualizzate le seguenti opzioni per quanto riguarda il limite giornaliero per il backup, tra le quali è possibile scegliere quella preferita:

nessun dato

5 MB

10 MB

30 MB

senza limiti

Al di sotto di queste opzioni è presente un apposito interruttore per abilitare o disabilitare il backup anche in roaming.

Questo nuovo sistema per la gestione dei backup dei video, già ampiamente disponibile in India da un paio di anni, inizia ad essere implementato pure in Europa e Stati Uniti e si stanno facendo sempre più numerose le testimonianze degli utenti che lo hanno riscontrato sui propri device.

Al momento, tuttavia, non è possibile escludere che si tratti soltanto di un errore del colosso di Mountain View e una conferma in tal senso potrebbe essere rappresentata dalla pagina di supporto di Google Foto, nella quale non si fa riferimento alcuno al sistema del limite giornaliero ma soltanto alla possibilità di decidere se eseguire il backup dei video tramite dati cellulare.

E che forse tale novità sia soltanto frutto di un errore viene suggerito anche dal fatto che la versione iOS di Google Foto ha ancora la vecchia preferenza in cui è possibile abilitare o disabilitare l’utilizzo dei dati cellulare per eseguire il backup dei video:

Per saperne di più non ci resta altro da fare che attendere informazioni ufficiali da Google.