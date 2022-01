La scorsa settimana abbiamo visto le immagini di Samsung Galaxy S22 Ultra nei cinque colori attesi: nero, bianco, verde, rosso bordeaux e rosa scuro. Nel frattempo è trapelato altro materiale per la stampa che mostra i colori ufficiali di tutti e tre gli smartphone della prossima serie di punta di Samsung.

Samsung Galaxy S22 Ultra sfoggia un nuovo outfit verde chiaro

Il nuovo materiale per la stampa di Samsung mostra che il modello di colore verde differirà leggermente da quello che abbiamo già avuto modo di vedere. Samsung Galaxy S22 Ultra in realtà sfoggerà un verde leggermente più chiaro con delle tonalità vagamente più tendenti al grigio che conferiscono a questa variante un aspetto lievemente più professionale.

A giudicare dai nuovi render realizzati da Technizo Concept, Samsung Galaxy S22 Ultra sfoggerà un retro in vetro con finitura opaca dal colore verde chiaro elegante e neutro che può essere facilmente combinato. Il verde è stato sicuramente un colore di tendenza nel 2021 e continuerà ad essere ampiamente utilizzato anche nel 2022, non solo negli interni e nell’abbigliamento, ma anche per i prodotti di elettronica di consumo.

La S Pen di Samsung Galaxy S22 Ultra sarà di colore nero, ma con l’estremità dello stesso colore verde chiaro dello smartphone per abbinarsi perfettamente quando la stilo viene riposta nell’alloggio.

Sembra molto probabile che Samsung Galaxy S22 Ultra sarà il successore sia di Samsung Galaxy S21 Ultra che di Note 20 Ultra. Il colosso sudcoreano svelerà ufficialmente i nuovi modelli della serie S a febbraio durante il consueto evento Galaxy Unpacked.

