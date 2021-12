Dalla Cina arriva la notizia del lancio da parte di Xiaomi di un nuovo caricabatterie da auto capace di supportare una velocità fino a 50 W: stiamo parlando di Xiaomi Mi Wireless Car Charger Pro.

Il dispositivo in questione sarà il protagonista di una campagna di crowdfunding che prende il via oggi e durante la quale sarà venduto a 349 yuan (pari, al cambio, a circa 48 euro) mentre successivamente il suo prezzo ufficiale sarà 369 yuan (pari, al cambio, a circa 51 euro).

Le principali caratteristiche di Xiaomi Mi Wireless Car Charger Pro

Ci sono alcune funzionalità del nuovo caricabatterie da auto di Xiaomi che lo rendono un dispositivo molto interessante, come ad esempio tre diversi modi per installarlo (è possibile farlo attraverso un’apposita clip di fissaggio, una base adesiva o un gancio universale) e un sistema di apertura e chiusura della morsa su base induttiva (si apre con l’avvicinarsi del telefono, che poi può essere rimosso semplicemente anche con una sola mano grazie appositi tasti).

Un altro punto di forza di Xiaomi Mi Wireless Car Charger Pro è la sua capacità di supportare anche gli smartphone della concorrenza oltre a quelli del colosso cinese, come quelli di Samsung ed Apple mentre è espressamente incompatibile con Xiaomi Mi 10 Ultra (non è chiaro per quale motivo).

Grazie alla possibilità di regolare il morsetto, gli utenti possono sfruttare questo dispositivo per ricaricare telefoni di varie dimensioni, anche lasciando la loro custodia (il caricabatterie di Xiaomi è in grado di supportare cover con uno spessore massimo di 4 mm).

Xiaomi Mi Wireless Car Charger Pro è in grado di ricaricare in modalità wireless a una velocità massima di 50 W e nella confezione di vendita è incluso anche un adattatore a doppia porta (costituito da una porta USB Type-C e una porta USB Type-A) con un cavo.

Al momento non vi sono informazioni su quando tale accessorio potrebbe arrivare anche in Italia.