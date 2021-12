Very Mobile fa un super regalo di Natale a tutti i propri clienti

La vigilia di Natale è arrivata e Very Mobile, operatore mobile virtuale del gruppo CK Hutchison – di cui fa parte WINDTRE –, ha pensato bene di fare un regalo dell’ultimo minuto a tutti i propri clienti: GB di traffico dati illimitati per tutta la giornata di Natale.

Nelle scorse settimane vi avevamo parlato dell’offerta natalizia Very Xmas e della novità riguardante l’iniziativa Porta un Amico, invece oggi non ci sono nuovi o ex clienti da attirare, ma soltanto quelli attuali a cui incartare un bel dono di Natale.

Promozione di Natale di Very Mobile: GB illimitati per tutti

Very Mobile sta inviando dei messaggi promozionali a tutti i propri clienti per informarli del fatto che domani, 25 dicembre 2021, potranno navigare senza preoccuparsi minimamente del consumo di dati mobili. Tutti i clienti dell’operatore virtuale, infatti, potranno godere di GB illimitati, così da non erodere il bundle dati incluso mensilmente nella propria offerta.

Il messaggio, che vedete riportato nello screenshot seguente, recita testualmente: «Ti informiamo che il 25 dicembre, per navigare in internet, non consumerai i Giga della tua offerta. In occasione del Natale abbiamo infatti previsto una giornata di Giga illimitati per tutti i clienti Very. Guarda il video di auguri su verymobile.it/auguri».

Il video di auguri menzionato nel messaggio, visibile a fine articolo, ha come protagonista Francesco Totti, ormai da tempo volto delle pubblicità dell’operatore.