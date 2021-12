Il 28 dicembre si avvicina e con esso la presentazione della nuova famiglia Xiaomi 12. La commercializzazione è attesa per inizio 2022 in Cina, mentre in Europa dovrebbe concretizzarsi nel primo trimestre del prossimo anno.

Proprio ieri vi abbiamo riportato le ultime informazioni circa le specifiche tecniche dei tre dispositivi, i due fratelli maggiori dovrebbero montare il nuovo SoC top di gamma Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Oggi grazie a @evleaks abbiamo la possibilità di ammirare delle nuove immagini di Xiaomi 12 nella versione standard.

Nuovi render forniscono informazioni sul retro di Xiaomi 12

Come potete notare dall’immagine di copertina, Xiaomi sembra intenzionata ad abbandonare almeno in parte l’utilizzo di vetro o ceramica per il retro del proprio dispositivo.

Guardando le immagini diffuse da Evan Blass infatti, ci si rende conto di come le varianti cromatiche grigia e azzurra presentino un retro abbastanza classico, mentre per quanto riguarda la colorazione verde si può notare l’utilizzo di un materiale apparentemente diverso, con una texture non liscia. Questo espediente (simile a quello utilizzato da Realme) potrebbe essere dovuto alla volontà, da parte del produttore, di evitare che il retro dello smartphone si riempia di “ditate” durante l’utilizzo, cosa abbastanza comune negli smartphone con retro in vetro.

Conferme anche per diagonale del display, fotocamera e presunti prezzi

Sempre grazie alle immagini diffuse tramite Twitter dal leaker, si può confermare che la versione standard di Xiaomi 12 avrà un pannello frontale da 6,28 pollici, presumibilmente con risoluzione Full HD + e frequenza di aggiornamento di 120Hz. Questa variante si differenzia dal modello Pro che dovrebbe invece adottare un display da 6,73 pollici, con risoluzione 2K e stessa frequenza di aggiornamento di 120Hz.

La terza immagine ci mostra più nel dettaglio il comparto fotografico. Innanzitutto abbiamo la conferma del sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica, 1/1,28 pollici e apertura focale f/1,9. Possiamo inoltre notare l’effettiva presenza degli altri due sensori che, a quanto sappiamo, sono rispettivamente una fotocamera ultrawide da 13 MP con FOV di 123 gradi e un terzo sensore con OIS, zoom ottico 3x, zoom ibrido 10x e zoom digitale 30x.

Per quel che concerne i prezzi di lancio pare che la variante con 8 GB di RAM e 128 GB di archiviazione costerà 3.699 CNY (circa 512 euro al cambio attuale), la 8 GB + 256 GB 3.999 CNY (circa 554 euro), mentre la versione top con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna costerà 4.399 CNY (circa609 euro).

Xiaomi confronta le sue dimensioni con quelle di Apple

Il produttore ha rilasciato altri due teaser che potete vedere poco sotto, in questa comparativa Xiaomi vuole sottolineare l’ottimizzazione apportata alle dimensioni del proprio dispositivo. Xiaomi 12 misura 69,9 mm rispetto ai 71,5 mm dell’iPhone 13, è più sottile nonostante abbia uno schermo più grande (6,28 pollici rispetto al display dell’iPhone da 6,1 pollici).

Il CEO Lei Jun ha così commentato:

“Negli ultimi anni, i Mi Fan mi hanno spesso chiesto: “Puoi fare una copia di Mi 6?” Mi 6 è ancora utilizzato da più di due milioni di persone oggi. Perché ci sono così tanti utenti Mi 6? Abbiamo trovato la risposta attraverso molte interviste: molte persone non vedono l’ora di avere un telefono cellulare di punta di fascia alta di piccole dimensioni.”

“È molto difficile realizzare un’ammiraglia di fascia alta di piccole dimensioni. È difficile racchiudere così tante funzioni di punta in un corpo di piccole dimensioni. Ora, pochi produttori realizzano telefoni di punta con schermo piccolo e i pochi telefoni con schermo piccolo sono quasi tutte versioni striate dei processori di punta. Tali telefoni cellulari a schermo piccolo generalmente abbandonano le funzioni di punta come la ricarica rapida, la fotocamera, lo stereo e la ricarica wireless. Questo è il motivo per cui i telefoni cellulari di piccolo schermo sono spesso “non popolari”. Mi 12, basta creare un flagship di fascia alta di piccole dimensioni! Credo fermamente che un tale telefono cellulare sia ciò che gli utenti desiderano.”

“Le piccole dimensioni dei vincoli di spazio fisico non hanno limitato il nostro team di ricerca e sviluppo. Superando innumerevoli difficoltà, abbiamo “incorporato” tutte le specifiche di punta in un corpo compatto come Mi 6 con una serie di importanti innovazioni tecnologiche chiave. Questa è una vera “ammiraglia di fascia alta di piccole dimensioni”, che garantisce un’esperienza di punta di prim’ordine. Con i suoi dieci anni di tecnologia accumulata, Xiaomi è stata in grado di posizionarsi per la prima volta come “dual size, dual high-end” e continuare a lanciare un nuovo round di impatto sul mercato globale di fascia alta.”

Xiaomi 12 Pro sarà perfetto per il gaming

Un altro teaser rilasciato da Xiaomi esalta alcune caratteristiche della versione Pro lato gaming. Della variante 12 Pro sappiano già che monterà il nuovo chipset Snapdragon 8 Gen 1, avrà un display da 6,73 pollici con schermo E5 AMOLED LTPO a 120 Hz e ha ottenuto la certificazione DisplayMate A+.

Il dispositivo vanta un sistema di raffreddamento a liquido VC con un’area di raffreddamento di 2600 mm², questo fa si che dopo 30 minuti di gioco la temperatura non superi i 43,5 gradi.

Rispetto a Xiaomi 12, che avrà una ricarica cablata da 67 W, una ricarica wireless rapida da 50 W e una ricarica wireless inversa da 10W, la variante Pro presenterà la tecnologia di ricarica rapida di seconda generazione a 120 W. Inoltre utilizzerà il nuovo chip Surge P1, primo chip di ricarica rapida sviluppato internamente da Xiaomi, che offre una ricarica a cella singola da 120 W rispetto alla precedente a cella doppia. Il nuovo chip è stato realizzato grazie a 18 mesi di ricerca e sviluppo in quattro diversi centri di ricerca, con un investimento di 100 milioni di yuan (circa 1.385.598 euro).

Presunte specifiche e prezzi di Xiaomi 12X

Stando alle indiscrezioni rilasciate dal leaker Really Assen, Xiaomi 12X dovrebbe essere dotato di un display da 6,28 pollici AMOLED con bordi curvi e risoluzione FULL HD+ con frequenza di aggiornamento da 120 Hz. Potrebbe essere dotato di una fotocamera frontale con sensore Samsung S5K3T2 da 20 MP, mentre al posteriore un sensore Sony IMX766 da 50 MP con stabilizzatore ottico, un obbiettivo ultrawide OmniVision OV13B da 13 MP e un sensore macro da 5 MP.

Il processore potrebbe essere lo Snapdragon 870 e il dispositivo verrebbe commercializzato nelle varianti 8/12 GB di RAM LPDDR4x e 128/256 GB di memoria interna UFS 3.1. Dovrebbe avere una batteria da 4500 mAh con ricarica rapida a 67 W. Il 12X potrebbe essere dotato di altre funzionalità come protezione Gorilla Glass Victus, telaio in lega di alluminio serie 6, motore lineare dell’asse X, NFC, blaster IR e altoparlanti stereo.

Per quel che concerne i prezzi, da prendere ovviamente con il beneficio del dubbio, Assen riporta 8 GB + 128 GB 2.999 Yuan (circa 415 euro), 8 GB + 256 GB a 3.299 (circa 456 euro) e la versione 12 GB + 256 GB a 3.599 Yuan (498 euro circa).