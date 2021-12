Torniamo ad occuparci dell’attesa serie Xiaomi 12, che finalmente da qualche ora ha una data di presentazione ufficiale: il colosso cinese, infatti, ha deciso di annunciare i suoi nuovi smartphone martedì 28 dicembre 2021.

Nonostante precedenti indiscrezioni secondo cui Xiaomi avrebbe avuto in programma il lancio di tre modelli, pare che il 28 dicembre il colosso cinese presenterà soltanto due smartphone, ossia Xiaomi 12 e 12 Pro e nelle scorse ore ha pubblicato alcune immagini che mettono in risalto il notevole miglioramento che tali device garantiranno agli utenti per quanto riguarda le prestazioni.

Ricordiamo che Xiaomi 12 e 12 Pro saranno animati da un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen1, CPU che nelle ultime settimane ha già fatto capire di avere tutte le potenzialità per essere quella che dominerà il settore nel 2022 e Xiaomi con le seguenti immagini non fa altro che confermarci che i suoi nuovi smartphone saranno in grado di garantire un deciso miglioramento rispetto alla precedente generazione:

Ed eccolo il design dei due nuovi gioiellini di Xiaomi, caratterizzato da un ampio display con cornici ridotte ai minimi termini e un foro in alto al centro per la fotocamera frontale:

Per Xiaomi 12 e 12 Pro un display di qualità A+

E sempre a proposito dei due nuovi smartphone di Xiaomi, il colosso cinese ha anche anticipato che tra i loro punti di forza vi sarà lo schermo che, a dire dello staff di DisplayMate, merità una classificazione A+.

Lei Jun, CEO di Xiaomi, ci ha tenuto ad aggiungere che i due smartphone hanno anche creato 15 nuovi record relativi allo schermo secondo i criteri di DisplayMate, senza tuttavia fornire ulteriori dettagli.

Tra le caratteristiche dello schermo di Xiaomi 12 e 12 Pro vi sarà un pannello AMOLED ad alta precisione, capace di supportare la regolazione della luminosità a 16.000 livelli e protetto da un Corning Gorilla Glass Victus più robusto.

Appuntamento a martedì prossimo per la presentazione ufficiale.