Samsung Galaxy Note 9 è ormai uno smartphone piuttosto vecchio perché i suoi possessori possano pretendere il rilascio da parte del team di sviluppatori del colosso coreano di aggiornamenti software con cadenza mensile ma ciò non significa che per tale device sia già arrivato il momento di essere abbandonato al proprio destino.

Ed infatti la scorsa estate Samsung Galaxy Note 9 è entrato nel gruppo di smartphone per i quali il produttore coreano prevede il rilascio di aggiornamenti software con cadenza trimestrale ed entro la fine di dicembre dovrebbe essere dato il via al roll out del primo di tali update.

Samsung Galaxy Note 9 si aggiorna

Una conferma in tal senso arriva da Verizon, che nelle scorse ore ha annunciato di avere dato il via al rilascio per i modelli brandizzati di Samsung Galaxy Note 9 del firmware versione QP1A.190711.020.N960USQU9FUK1, build che porta con sé le patch di sicurezza Android di novembre 2021 e, stando al changelog ufficiale, miglioramenti generali al sistema e la risoluzione di alcuni bug riscontrati dagli utenti con le precedenti versioni software.

Sebbene l’update annunciato da Verizon riguardi i modelli dello smartphone commercializzati negli Stati Uniti, anche quelli distribuiti negli altri mercati dovrebbero presto ricevere il medesimo aggiornamento e i possessori non devono fare altro che avere un po’ di pazienza.

Nel momento in cui l’update sarà effettivamente disponibile, sarà lo stesso smartphone ad avvisare gli utenti della possibilità di procedere al download e alla successiva installazione.

I più impazienti hanno sempre la possibilità di verificare la disponibilità di un update andando nel menu delle Impostazioni, entrando nella sezione dedicata agli aggiornamenti e avviando la ricerca.

C’è da riconoscere al team di sviluppatori di Samsung il merito di continuare ad occuparsi dei modelli di fascia alta anche a diversi anni di distanza dal loro lancio, cosa che non è così scontata nel panorama Android.

Leggi anche: la recensione di Samsung Galaxy Note 9