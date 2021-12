Senza dubbio le attenzioni di appassionati e addetti ai lavori sono incentrate sulla serie Samsung Galaxy S22 ma il colosso coreano ha anche altri interessanti smartphone in cantiere, come ad esempio Samsung Galaxy A83 5G.

Ebbene, nelle scorse ore dalla collaborazione tra il design Technizo Concept e lo staff di Let’s Go Digital è arrivato un concept che ci mostra quello che potrebbe essere il design del nuovo modello di fascia medio-alta di Samsung.

Ecco come potrebbe essere Samsung Galaxy A83 5G

Il concept in questione ci mostra il possibile design di Samsung Galaxy A83 5G in due colorazioni, nera e verde, riproponendo alcune delle caratteristiche classiche dei telefoni della Serie A di Samsung.

Tra le sue caratteristiche vengono ipotizzati un display AMOLED da 6,6 pollici con refresh rate a 120 Hz e sensore integrato per il riconoscimento delle impronte digitali, una singola fotocamera frontale con sensore da 10 megapixel, una tripla fotocamera posteriore (con un sensore primario da 64 megapixel, uno ultra grandangolare e un terzo dedicato agli scatti macro), una scocca resistente alla polvere e all’acqua (con certificazione IP67) e una batteria da almeno 4.500 mAh.

Considerato che il suo predecessore, Samsung Galaxy A82, è animato da un processore Qualcomm Snapdragon 855+, anche per il nuovo modello il colosso coreano dovrebbe puntare su una CPU di Qualcomm.

Per quanto riguarda le memorie, Samsung Galaxy A83 5G dovrebbe essere venduto con 6 GB o 8 GB di RAM e almeno 128 GB di memoria integrata (resta da capire se lo smartphone potrà contare sul supporto MicroSD).

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da parte del produttore coreano per scoprire se e quando Samsung Galaxy A83 5G sarà effettivamente lanciato e in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare, trattandosi di uno degli aspetti più importanti per un suo eventuale successo.

