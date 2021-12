Xiaomi in questi anni è riuscita ad affermarsi come uno dei principali brand tecnologici non soltanto in Cina ma anche nei mercati occidentali e il prossimo step per acquisire maggiore autonomia nel settore degli smartphone potrebbe essere quello di realizzare in casa i display da usare sui propri device.

Va valutato in quest’ottica l’annuncio fatto nei giorni scorsi da Tianma Microelectronics, noto produttore di display cinese, relativo ad un accordo sottoscritto con Xiaomi e che ha ad oggetto la realizzazione di un laboratorio per lo sviluppo di nuovi schermi.

Xiaomi e Tianma Microelectronics uniscono le loro forze

Frutto di questa partnership dovrebbe essere la creazione di una nuova serie di pannelli leggeri e sottili capaci di riprodurre immagini di alta qualità a basso consumo energetico.

Si presume che l’attenzione sarà principalmente dedicata allo sviluppo di display OLED flessibili, destinati ad essere usati nei dispositivi di punta e, stando a quanto si apprende, tale laboratorio lavorerà direttamente con la catena industriale, dall’estrazione mineraria alla raffinazione, in modo da migliorare le capacità di ricerca e sviluppo dell’azienda.

L’obiettivo di questa partnership è quello di riuscire a ridurre il ciclo di sviluppo delle nuove tecnologie e accelerare la produzione di massa di nuovi device.

Il vice presidente esecutivo di Tianma Microelectronics ha anche reso noto che il laboratorio lavorerà su più di semplici pannelli per smartphone, occupandosi dello sviluppo di display per altri dispositivi elettronici (non ha però fornito dettagli su quali gadget verranno creati).

Sarà interessante scoprire quali saranno i tempi necessari a Xiaomi per riuscire a sviluppare i primi pannelli frutto di questa collaborazione con Tianma Microelectronics e quali saranno gli smartphone che ne benificeranno.

Nei prossimi giorni, nel frattempo, il colosso cinese ha un altro importante appuntamento: è attesa, infatti, la presentazione ufficiale della serie Xiaomi 12.

