Uno dei motivi principali per cui così tante persone amano gli scatti realizzati dagli smartphone Google Pixel è rappresentato dalla qualità che gli algoritmi del colosso di Mountain View sono in grado di garantire, tanto che le immagini possono essere condivise subito dopo lo scatto, senza necessità di apportare modifiche.

Ma è anche vero che la possibilità di “lavorare” le immagini in formato RAW mette gli utenti di fronte ad una più ampia varietà di opzioni e nelle scorse ore il team di Adobe ha deciso di rendere più semplici a chi usa Google Pixel 6 e due degli smartphone di punta di Samsung queste operazioni su Adobe Lightroom e Photoshop.

Adobe migliora il supporto di alcuni smartphone di Google e Samsung

Stando a quanto si apprende da una pagina del sito di Adobe dedicata al supporto, questi sono gli smartphone per i quali è stato aggiunto il supporto RAW in Lightroom e Photoshop:

Per quanto riguarda i due smartphone di Google, il supporto comprende tre sensori (il frontale, il posteriore principale e quello ultra grandangolare), per Samsung Galaxy S21 Ultra comprende i due sensori teleobiettivo e per Samsung Galaxy Z Fold3 tutti e tre i sensori posteriori (quello primario, il teleobiettivo e quello ultra grandangolare).

Per sfruttare le nuove funzionalità aggiunte da Adobe i possessori di questi smartphone devono anche avere la versione 14.1 del plug-in Camera Raw e almeno la versione 5.1 di Lightroom o almeno la versione 11.1 di Lightroom Classic.

Senza dubbio gli utenti che hanno acquistato questi smartphone anche (o soprattutto) per le loro capacità fotografiche saranno felici di poter fare affidamento sulle nuove funzionalità messe a loro disposizione da Adobe.

