Una nuova iniziativa promozionale arriva sul sito ufficiale di Kena – apprezzato operatore virtuale di casa TIM precedentemente noto come Kena Mobile – in vista del periodo natalizio, portando in dote dei sempre apprezzati buoni regalo Amazon e un bel gruzzoletto di GB aggiuntivi.

Promo Kena 7,99€ più 10€ di buono Amazon

L’offerta di copertina è quella che vedete riassunta nel seguente banner promozionale: la solita ottima Kena 7,99 viene arricchita di 100 GB in più per il primo mese e viene affiancata da un buono regalo Amazon del valore di 10 euro.

Soltanto dalle ore 10 del 14 dicembre 2021 alle ore 10 del 21 dicembre 2021, insomma, l’offerta potrà essere sottoscritta online (ma anche dall’app ufficiale e nei punti vendita Kena) nella seguente configurazione: minuti e SMS illimitati verso tutti, 100 GB di traffico dati 4G + 100 GB aggiuntivi per 30 giorni a 7,99 euro. Il tutto con attivazione, SIM e spedizione gratis e con in più un buono regalo Amazon.

L’offerta descritta, come spiegato anche di seguito, non è attivabile da tutti e la trovate sul sito dell’operatore al link seguente:

Altre offerte compatibili con la promozione

Non è la prima volta che Kena prova a rendere ancora più appetibili le proprie offerte telefoniche regalando buoni Amazon (lo aveva fatto anche durante il periodo del Black Friday).

In questo caso, l’iniziativa promozionale è ufficialmente intitolata “Passa a Kena – Dicembre 2021“, è attiva dalle ore 10 del 14 dicembre 2021 alle ore 10 del 21 dicembre 2021 ed è rivolta a tutti i nuovi clienti che attiveranno un’offerta chiedendo la portabilità del numero. I clienti in questione avranno diritto ad un buono regalo Amazon da 10 euro.

La promozione è valida per le attivazioni online, via app, tramite Servizio Assistenza Clienti 181 e punti vendita fisici. Sono escluse tutte le offerte che prevedano l’attivazione di nuovi numeri.

Il premio menzionato, come riportato nel regolamento ufficiale, verrà erogato solo ai clienti che effettueranno almeno un rinnovo dell’offerta acquistata entro e non oltre il 31 maggio 2022. Ciascun partecipante potrà associare al proprio Codice Fiscale un massimo di 4 SIM intestate, avendo diritto al premio per ogni nuova offerta attivata compatibilmente con la promozione fino ad un massimo di 4.

Per quanto riguarda il Buono Regalo Amazon, valgono termini e condizioni ordinariamente previsti.

Ricordandovi che le offerte compatibili sono solo quelle con portabilità del numero, vi lasciamo al sito dell’operatore per approfittare della promozione:

