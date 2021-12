Il business di Apple e Google nel settore dei dispositivi mobili è stato più volte contestato dall’antitrust in varie regioni nel mondo.

Ora anche l’ente per la concorrenza del Regno Unito ha da ridire sul monopolio delle due big tech in materia di smartphone.

Il Regno Unito contesta gli ecosistemi mobili di Apple e Google

La Competition Markets Authority (CMA) ha pubblicato un rapporto provvisorio sugli ecosistemi mobili di Apple e Google, scoprendo che le due società hanno un vantaggio sui concorrenti.

L’ente ha criticato Apple per non aver consentito negozi di app alternativi e Google per aver costretto gli altri produttori a precaricare le sue app, come il browser Chrome e il negozio Play Store, inoltre ha contestato entrambe le società per non aver consentito alle app di utilizzare pagamenti in-app alternativi a quelli di proprietà dei due colossi.

Infine, il rapporto suggerisce che i consumatori stanno affrontando prezzi più alti per iPhone, abbonamenti alle app e acquisti in-app rispetto a quelli che normalmente dovrebbero pagare in un mercato più competitivo.

La CMA ha proposto una serie di azioni che Google e Apple dovrebbero intraprendere:

Apple e Google devono rendere più facile per i consumatori il passaggio da Android a iOS “senza perdere funzionalità o dati”.

I titolari della piattaforma devono semplificare il sideload delle app.

Le app non dovrebbero più essere obbligate a utilizzare i sistemi di pagamento di Apple e Google.

Le due società devono rendere più semplice per gli utenti la scelta di alternative alle app proprietarie (ad esempio i browser).

L’organismo di regolamentazione ha inoltre avviato consultazioni in merito a questo rapporto intermedio e ha aperto la porta alle risposte da presentare entro il 7 febbraio 2022. La pubblicazione della versione finale del rapporto è prevista per giugno 2022.

