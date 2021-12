OPPO ha avviato il nuovo programma di beta test per ColorOS 12 su base Android 12. L’azienda ha aperto le registrazioni al programma che permette agli utenti di provare in anteprima le nuove funzionalità di ColorOS 12 in arrivo su tutti i principali smartphone OPPO. Il programma non è accessibile a tutti ma soltanto ad un numero selezionato di smartphone.

Inizialmente, la beta della nuova versione di ColorOS doveva essere disponibile esclusivamente ai possessori di OPPO Reno5 Pro e OPPO Reno5 Pro 5G. In queste ore, però, l’azienda ha esteso l’apertura della beta anche ad altri due smartphone. È ora possibile registrarsi al programma di test per Color OS 12 anche con F19 Pro+ 5G e con il Reno6 Z 5G. L’accesso al programma è comunque limitato dalle linee guida fissate da OPPO.

Complessivamente, infatti, saranno accettate solo 10.000 registrazioni (5.000 per ogni modello di smartphone). Da notare, inoltre, che il programma di beta testing di Color OS 12 per F19 Pro+ 5G è riservato all’India mentre il programma per il Reno6 Z 5G è riservato alla Tailandia ed alla Cambogia. La build di test verrà inviata agli utenti registrati via OTA entro 3 giorni dal completamento della selezione.

OPPO rilascerà i primi aggiornamenti con ColorOS 12 da gennaio 2022

Stando al cronoprogramma rilasciato da OPPO, la versione stabile dell’aggiornamento per gli smartphone indicati dovrebbe arrivare relativamente presto. Android 12 con ColorOS 12, infatti, sarà pronto per gli smartphone che sono appena entrati nel programma di beta test aggiornamento nel corso del prossimo mese di gennaio 2022. Nelle scorse settimane, ricordiamo, OPPO ha confermato che l’aggiornamento ad Android 12 con ColorOS 12 arriverà su oltre 100 suoi dispositivi (considerando le tante varianti dei suoi smartphone commercializzate tra Asia, Europa e resto del mondo).

La maggior parte degli update verrà rilasciato entro la fine del primo semestre del 2022 anche se per alcuni entry level e mid-range è possibile che l’arrivo dell’aggiornamento avvenga soltanto nel corso del secondo semestre del prossimo anno.