Il periodo natalizio è alle porte e per tutti coloro che ancora non si siano dati da fare con gli acquisti ci sono adesso due iniziative firmate MediaWorld: la nota catena ha attiva la sezione di offerte “I tuoi regali in tempo per Natale” sullo store online e si appresta a lanciare il nuovo volantino Sottocosto.

Offerte MediaWorld: Idee regalo per Natale 2021

Le offerte di MediaWorld dedicate al Natale sono attive sia online che nei punti vendita fisici e rimarranno disponibili fino al 24 dicembre 2021. Per tutte i prodotti rientranti in questa promozione, in caso di acquisto online, il rivenditore garantisce la consegna gratuita.

La pagina dedicata alla promozione è piuttosto articolata, così da consentire ai clienti di trovare il regalo più adatto per sé e per altre persone. MediaWorld ha infatti previsto delle suddivisioni delle offerte per aree di interesse – Tech lover, Design lover, Home Lover etc. –, tutte riassunte in un comodo volantino da sfogliare virtualmente a questa pagina. Se, invece, preferite una più classica ricerca per categoria di prodotti, qui di seguito trovate una selezione delle offerte più interessanti comodamente consultabili.

Smartphone in offerta da MediaWorld

Wearable in offerta da MediaWorld

Altri prodotti in offerta da MediaWorld

Offerte MediaWorld: volantino Sottocosto di Natale 2021

Il nuovo volantino Sottocosto sarà attivo da domani (10 dicembre 2021) fino al 19 dicembre, comprede tante e varie offerte e prevede anche la possibilità del pagamento in 20 rate a tasso zero (per gli acquisti da 199 euro).

Ecco alcune delle offerte migliori:

Tra le altre offerte da tenere d’occhio vi segnaliamo iPhone 13 256 GB a 949 euro (ecco la nostra recensione), iPhone 12 128 GB a 749 euro, Apple MacBook Air M1 a 949 euro. Ecco il volantino completo.

