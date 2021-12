Google continua ad ottimizzare il funzionamento di Android 12 e delle sue applicazioni principali come Gmail. In queste ore, la casa americana ha rilasciato un nuovo aggiornamento per Gmail per Android con l’obiettivo di eliminare un bug emerso con Android 12 e gli smartphone Pixel. Il bug è stato subito segnalato dagli utenti e riguarda una delle principali azioni rapide con cui interagire con Gmail direttamente dall’area delle notifiche.

Di norma, infatti, Gmail consente di eseguire un’azione rapida per archiviare una e-mail in arrivo dall’area di notifica e senza aprire l’app. Si tratta di uno strumento molto utile che consente agli utenti di gestire la posta in arrivo in pochi istanti, identificando subito i messaggi a cui rispondere e quelli invece da archiviare. Questa funzione include anche un tasto “Annulla” che consente di invertire l’azione eseguita se l’archiviazione è avvenuta per errore.

Con l’aggiornamento ad Android 12, a causa dei cambiamenti alla UI apportati da Google, utilizzare questa funzione era diventato molto meno intuitivo. Il tasto Annulla, infatti, con la precedente versione di Gmail non era immediatamente visibile. Bastava una piccola distrazione per archiviare un messaggio di posta elettronica e non poter annullare l’azione con un tocco. Il nuovo update di Gmail introduce il fix a questo “bug”, semplificando al massimo l’utilizzo delle funzionalità rapide dell’applicazione accessibili dal centro notifiche.

La nuova versione di Gmail che contiene questa piccola, ma comunque importante, novità è la 2021.11.14. Tale versione dell’app di posta elettronica di Google è già in fase di rollout sul Play Store. Nel corso delle prossime ore tutti gli smartphone con Android 12 dovrebbero ricevere quest’ulteriore aggiornamento in grado di risolvere uno dei piccoli problemi causati dalla nuova versione del sistema operativo di Google. Android 12 è ancora un cantiere aperto e, di aggiornamento in aggiornamento, tutte le varie app di Google continuano a registrare piccole ottimizzazioni mirate a migliorare usabilità del sistema.