Niagara Launcher rappresenta senza dubbio una delle soluzioni più popolari e apprezzate dagli utenti Android che amano personalizzare l’interfaccia del proprio device e nelle scorse ore il suo team di sviluppatori ha rilasciato una nuova beta che introduce qualche interessante funzionalità.

In particolare, la nuova versione beta di Niagara Launcher introduce alcune delle novità di Android 12, mettendole a disposizione anche di chi non ha un device basato sull’ultima release del sistema operativo di Google (supporta i dispositivi a partire da Android 5.0).

Le novità della versione 1.5.0 beta di Niagara Launcher

Tra le principali novità dell’ultima versione di questo popolare launcher vi sono il supporto ai colori dinamici, gli elementi in tema Material You (ad esempio presentano gli angoli arrotondati) e un miglioramento della leggibilità grazie ad un’ottimizzazione degli sfondi.

Il team di sviluppatori di Niagara Launcher ci tiene a mettere in evidenza che con questa versione dell’app aumenteranno in modo notevole le possibilità di personalizzazione garantite da tale soluzione.

Ma ci sono anche dei miglioramenti specifici per chi può effettivamente disporre di un dispositivo già aggiornato ad Android 12, come le anteprime in tempo reale per i widget e l’implementazione della nuova autorizzazione alla posizione perfezionata, grazie alla quale è possibile determinare la posizione per i bollettini meteo (il tutto senza mettere a rischio la privacy degli utenti, in quanto i dati relativi alla posizione vengono codificati prima dell’invio al provider meteorologico).

Come scaricare la nuova beta dell’app

Se siete impazienti di provare in anteprima le novità di Niagara Launcher, potete scaricare la versione 1.5.0 beta dell’app attraverso uno dei canali disponibili:

Nel giro di un paio di settimane la nuova versione di Niagara Launcher dovrebbe essere disponibile anche in release stabile sul Google Play Store, dal quale potrà essere scaricata attraverso il seguente badge, che vi porterà nella pagina ad essa dedicata: