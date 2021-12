Diciamo la verità, l’idea di far usare un’applicazione di messaggistica ai più piccoli, anche se dedicata e supervisionata dai genitori, non è sicuramente tra le più allettanti. Nonostante Meta dichiari che Messenger Kids conti più di 7 milioni di utenti, sono svariate le critiche che sono state mosse al colosso, soprattutto da parte di genitori che temono che possa influenzare negativamente la propria prole. L’applicazione in questione sta ricevendo in queste ore un aggiornamento, di cui scopriamo insieme i dettagli.

Nuove funzioni sbarcano su Messenger Kids

La prima novità introdotta da Meta nell’applicazione Messenger Kids riguarda la modalità scura, una delle feature più richieste in ogni applicazione negli ultimi tempi. Nonostante i bambini non utilizzino Messenger Kids a tarda notte (o almeno si spera che sia così) l’introduzione della dark mode può essere utile per evitare di affaticare la vista dei vostri figli: infatti in determinate condizioni di luce la vista ne risente maggiormente, così come è dannosa una luminosità del display troppo alta. Con il nuovo aggiornamento è dunque possibile attivare o disattivare a piacimento la dark mode in maniera semplice tramite le impostazioni.

La seconda novità riguarda i messaggi vocali, ed è pensata per rendere questa esperienza più divertente per i bambini tramite dei nuovi effetti vocali. La procedura per la registrazione del messaggio rimane invariata, nonché analoga a qualsiasi altra applicazione di messaggistica, ma al momento dell’invio è possibile scegliere diversi effetti da dare alla voce: è ora possibile parlare con la voce di un robot, di un fantasma, di un gorilla, di un topo o ancora avere un effetto simile a quello che si ottiene parlando in una conchiglia. Al momento tale funzione è disponibile solo su iOS, ma verrà presto rilasciata anche su Android.

L’ultima novità riguarda i giochi, si sa, qualunque bambino con in mano uno smartphone o un tablet non può resistere alla miriade di giochini disponibili. Con l’introduzione della nuova funzione non sarà più necessario abbandonare la conversazione per cominciare un gioco con l’amichetto di turno. È stato infatti introdotto un nuovo pulsante “Gioca” nella schermata della chat, cliccandoci sopra si verrà direttamente reindirizzati ai giochi (scacchi, tris, Daily Doodle).

In conclusione, nonostante gli sforzi di Meta nel rassicurare i genitori, sono ancora molti a guardare con sospetto questo tipo di applicazioni. Qualora voleste consentire ai vostri figli di utilizzare Messenger Kids vi lasciamo il badge per il download qui sotto.