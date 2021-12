L’offerta Amazon di oggi su Samsung Galaxy S20 Fan Edition è una di quelle che non dovreste lasciarvi scappare se volete cambiare smartphone e puntate a qualcosa di fascia alta a buon prezzo. Si tratta infatti di uno degli smartphone meglio riusciti degli ultimi anni e, come abbiamo sottolineato nella nostra recensione, rappresenta una scelta intelligente per chi è alla ricerca di uno smartphone completo sotto ogni punto di vista.

Samsung Galaxy S20 Fan Edition: nuovo minimo storico su Amazon

Cliccando il link in calce alla news, avete l’opportunità di acquistare Samsung Galaxy S20 Fan Edition in offerta al prezzo di 369 euro anziché 669 euro, con uno sconto pari al 45% – si tratta del prezzo più basso mai raggiunto dal telefono sulla piattaforma.

A questo prezzo vi portate a casa uno smartphone con un display Super AMOLED Infinity-O da 6.5 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento a 120 Hz, processore Qualcomm Snapdragon 865 (è il modello 4G, non 5G) con 6 GB di RAM e 128 GB di spazio interno espandibile tramite microSD, fotocamera posteriore tripla, batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 25 W su cavo e 15 W in wireless e Android 11 con la One UI 3.1.

È disponibile in diverse colorazioni ma attenzione, quella bianca è già andata sold out. Se dunque siete interessati il consiglio è quello di metterlo a carrello in fretta.

Acquista Samsung Galaxy S20 Fan Edition in offerta su Amazon.it

Si tratta di una delle numerose allettanti offerte di questo periodo su prodotti a marchio Samsung. Infatti acquistando un Galaxy S21 o Z Flip avrete in regalo un Galaxy Chromebook Go, mentre Unieuro propone un coupon di 70 Euro su Galaxy A52s 5G.