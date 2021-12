Le evidenze degli ultimi giorni dimostrano come l’attuale posizionamento della barra di ricerca dell’App Google non venga ritenuto soddisfacente dal team di Big G, che ora sta testando un nuovo cambiamento.

Nei giorni scorsi vi avevamo parlato di un possibile spostamento della barra di ricerca dell’app Google in una posizione nettamente più comoda e facile da raggiungere, il test di oggi, invece, sembra andare nella direzione opposta.

Sì perché, alla luce del fatto che gli smartphone attuali presentano ormai tutti display dalle diagonali generose e dall’aspect ratio piuttosto allungato, gli elementi collocati nella parte più alta dell’interfaccia utente non sono esattamente a portata di pollice e, anzi, sono facilmente raggiungibili soltanto usando il dispositivo con due mani.

Per questo motivo, il test A/B che Google sta portando avanti in questo momento che, come mostrano gli screenshot seguenti, vedrebbe la barra di ricerca dell’app Google spostata ancora più in alto, al di sopra del logo di Big G/doodle del giorno, pur essendo il linea con la UI di altre applicazioni del colosso di Mountain View (come Gmail e Google Play Store), non è particolarmente convincente.

In aggiunta a questo, nell’ambito del cambiamento, l’immagine del profilo dell’utente viene integrata nella parte destra della “pillola” – e permette di passare da un account all’altro con uno swipe verso il basso –, mentre sparirebbero le indicazioni su meteo e temperatura attualmente mostrati in alto a sinistra.

Naturalmente la scomodità della nuova posizione sarebbe in parte mitigata dalla voce Cerca presente nella barra di navigazione in basso, ma i tasti per la ricerca vocale e per Google Lens sarebbero più scomodi da raggiungere.

Allo stato attuale il test non è particolarmente esteso e anzi, visto che i due cambiamenti osservati vanno in direzioni opposte, è lecito pensare che Google stia valutando anche altre soluzioni.

La versione più recente dell’App Google è scaricabile dal Google Play Store tramite il seguente badge.

Leggi anche: Google Foto rende la funzione Cartella bloccata disponibile per più utenti Android