Quello degli aspirapolvere robot è un mercato vasto e ricco di proposte per tutte le tasche, e spesso è facile acquistare un prodotto sbagliato, o troppo sofisticato per le proprie necessità. Se state cercando un valido aiuto nelle pulizie domestiche, avete un piccolo appartamento e magari un paio di cani o gatti, yeedi k650 è la soluzione perfetta per voi, oggi più che mai.

Yeedi k650, semplice ed economico

Se è vero che i robot più evoluti hanno sistemi di navigazione complessi e algoritmo sofisticati, è altrettanto vero che si tratta di tecnologie costose, che spesso si pagano inutilmente. yeedi k650 invece è caratterizzato da un prezzo imbattibile e da prestazioni di buon livello, con tutto quello che si può chiedere a un prodotto di questo tipo.

Il suo motore ha una forza di aspirazione di 2.000 Pa, più che sufficienti per pulire qualsiasi tipo di superficie, tappeti inclusi e offre tre diversi livelli di potenza per adattarsi a ogni situazione. La sua spazzola in silicone ha un design molto particolare che lo rende perfetto per raccogliere capelli e peli di cani o gatti, evitando che si attorciglino e che vadano a diminuire la qualità dell’aspirazione.

E per una pulizia ancora più profonda è possibile montare lo speciale accessorio con un panno in microfibra, riempire il serbatoio dell’acqua e regolarne la quantità erogata a seconda del tipo di pavimento. In questo modo il panno umido raccoglierà anche i più piccoli granelli di polvere, rimuovendo le eventuali macchie presenti sul pavimento per una pulizia ancora più profonda.

L’assenza di una torretta laser permette di contenere l’altezza in appena 8 centimetri, così yeedi k650 potrà passare sotto al divano, al letto, ai comodini e a tanti altri mobili, senza costringervi a ripassare con un normale aspirapolvere. Il tutto in maniera silenziosa, visto che con l’apposita modalità il rumore emesso arriva ad appena 56 decibel, così da non disturbare nessuno.

Ottima l’autonomia, che supera le due ore, per pulire anche ambienti molto grandi. Al termine della pulizia, o qualora la batteria fosse quasi scarica, il robot ritorna alla base per fare il pieno di energia. Non mancano i sensori per evitare cadute dalle scale, sensori anticollisioni per non danneggiare i mobili e una ruota flottante che permette al robot di superare agevolmente piccoli dislivelli.

In questo modo è in grado di salire sui tappeti o di superare le soglie che separano le varie stanze. E potete controllare tutto quanto dal vostro smartphone, per conoscere lo stato della pulizia, il livello di usura dei consumabili e l’autonomia residua, con la possibilità di pianificare le pulizie per gli orari nei quali non siete in casa.

yeedi k650 è normalmente in vendita a 199,99 euro ma grazie al doppio sconto di cui è protagonista in questi giorni su Amazon potete risparmiare ben 80 euro. Oltre alla promozione che vi permette di acquistarlo a 139,99 euro, potete applicare il coupon da 20 euro presente nella pagina, così da portare il prezzo finale a soli 119,99 euro, con spedizione rapida per gli iscritti al programma Amazon Prime.

