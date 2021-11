Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea multi-piattaforma, in modo da offrire agli utenti un’esperienza sempre più ricca ma tra l’app Android e quella iOS vi sono alcune differenze a livello di funzionalità.

Ma quale delle due versioni offre l’esperienza migliore? A tale domanda ha deciso di provare a rispondere lo staff di WABetaInfo, mettendo a confronto l’app Android e quella iOS per scoprire quale delle due presenti il più elevato numero di nuove funzionalità (quelle base e ben note, infatti, sono già disponibili per entrambe).

Le differenze di WhatsApp tra Android e iOS

E così, ad Android mancano diverse funzioni invece presenti su iOS, come ad esempio l’anteprima della chat senza inviare conferme di lettura, la possibilità di sfocare le immagini con l’editor, il salvataggio manuale dei contenuti multimediali, la visualizzazione del conteggio totale delle conversazioni non lette all’interno di una chat, la riproduzione delle note vocali dalle notifiche senza attivare le ricevute riprodotte, la possibilità di conservare immagini, video, GIF nella propria galleria che altre persone hanno eliminato per tutti (deve essere abilitata), la possibilità di scaricare immagini dagli URL e la possibilità di ritagliare video.

Funzionalità presenti su Android e non su iOS, invece, sono la possibilità di inviare foto non compresse come documento e la possibilità di selezionare tutte le chat in modalità di modifica.

Ecco una tabella che riassume le differenze tra le due piattaforme:

A questo punto, soprattutto vista l’importante differenza in favore di iOS, c’è da augurarsi che il team di sviluppatori di WhatsApp lavori per supportare tutte le funzionalità in entrambe le piattaforme, eliminando l’attuale gap.

Come provare le versioni beta dell’app

Chi vuole provare in anteprima le novità di WhatsApp studiate per i dispositivi basati su Android può farlo attraverso il Play Store, iscrivendosi al relativo canale di beta testing (trovate la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link) oppure installando manualmente i file APK di una delle versioni beta, che possono essere scaricati da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

