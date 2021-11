Lo staff di DxOMark continua a mettere a dura prova le principali funzionalità degli smartphone più interessanti tra quelli attualmente disponibili sul mercato e nelle scorse ore ha pubblicato i test relativi alla batteria di Realme GT Neo 2 5G.

Stiamo parlando di uno smartphone sbarcato anche in Italia un paio di settimane fa e caratterizzato da un display AMOLED da 6.62 pollici con risoluzione Full HD+ (1.080 x 2.400 pixel), refresh rate a 120 Hz, supporto HDR10+ e luminosità massima pari a 1.300 nits, un processore Qualcomm Snapdragon 870, 8 GB o 12 GB di RAM LPDDR5, 128 GB o 256 GB di memoria integrata di tipo UFS 3.1

DxOMark mette alla prova la batteria di Realme GT Neo 2 5G

La batteria dello smartphone di Realme può contare su una capacità di ben 5.000 mAh e sul supporto alla ricarica rapida a 65 W e, stando ai test di DxOMark, è stata in grado di fare registrare le seguenti prestazioni:

2 giorni e 12 ore di autonomia

25 minuti per la ricarica dallo 0% all’80%

41 minuti per la ricarica completa

Nei test Realme GT Neo 2 5G ha ottenuto 74 punti per l’autonomia, 101 punti per la ricarica e 99 punti per l’efficienza, per un risultato complessivo di 94 punti, grazie al quale lo smartphone va ad occupare la seconda posizione della speciale classifica di DxOMark, alle spalle di OPPO Reno6 5G (con 96 punti) e davanti ad Apple iPhone 13 Pro Max, OnePlus Nord CE 5G, Vivo Y72 5G e Xiaomi 11T (con 89 punti).

Tra gli aspetti positivi i tester segnalano l’autonomia (60 ore di uso moderato), la velocità di ricarica e l’efficienza mentre non hanno convinto la bassa autonomia quando si effettuano chiamate in movimento e l’elevato consumo di energia residua quando il dispositivo è collegato.

