Il Black Friday, checché se ne dica e si cerchi di ampliarne al massimo la durata, è di sole 24 ore e al suo termine manca davvero poco. Che abbiate già fatto scorpacciata di offerte o siate rimasto a secco, abbiamo pensato di stilare una piccola lista di prodotti in offerta suddividendole per fasce di prezzo, così in base al vostro budget potreste trovare alcune idee utili o perché no, idee regalo.

Offerte Black Friday senza limiti di budget

In questa fascia abbiamo selezionato tre prodotti che fra gli altri si sono distinti: fra questi rientrano lo smartphone flagship di casa Samsung, il primo Macbook con Apple Silicon M1 e una Smart TV OLED di Sony, con Android TV ovviamente.

Offerte Black Friday sotto i 500 Euro

Due smartphone e un’action cam, quest’ultima tra l’altro è appena scesa di ulteriori 40€ rispetto all’offerta precedente, insomma ora è davvero imperdibile soprattutto in previsione dell’arrivo della neve in montagna.

Offerte Black Friday sotto i 300 Euro

Due smartphone che hanno davvero conquistato in questo Black Friday 2021 e la Nintendo Switch, tornata in offerta nelle ultime ore a questo buon prezzo.

Offerte Black Friday sotto i 200 Euro

Per chi non ha troppe pretese ecco dei prodotti dall’ottimo rapporto qualità prezzo, curioso poi che il Kindle Paperwhite sia a un prezzo inferiore da Unieuro rispetto ad Amazon stessa!

Offerte Black Friday sotto i 100 Euro

E infine dei prodotti che nel carrello stanno sempre bene, utili e comodi, per uno scopo o per l’altro. Perfetti per portare a casa qualcosa se questo Black Friday 2021 non vi ha entusiasmato troppo.

E infine come non consigliarvi prodotti non tech su Amazon:

Offerte per categoria