Ecco le ultime novità per WhatsApp Beta per Android e Desktop

WhatsApp ha appena portato un nuovo aggiornamento dell’app Beta per Android, la versione 2.21.24.11, nel Google Play Beta Program. Contestualmente è in roll out un aggiornamento del client Desktop tramite il canale beta ufficiale, che introduce la versione 2.2147.4.

WhatsApp Beta 2.21.24.11: le novità dell’aggiornamento

Dopo aver rilasciato un fix per rimuovere un quick edit media shortcut, WhatsApp sta rilasciando un ulteriore aggiornamento al fine di nascondere l’opzione “Migrate media“, che per alcuni utenti di WhatsApp Beta con Android 11 compare nelle Impostazioni.

Se qualche utente era stato in grado di far funzionare l’opzione e di spostare i file multimediali da un percorso ad un altro, in tanti si erano lamentati del mancato funzionamento e anche della poca chiarezza circa la sua utilità.

Con l’ultimo update, la voce “Migrate media” è stata rimossa del tutto, dimostrando che probabilmente era stata aggiunta per errore e non ancora pronta per essere sfruttata. Per gli utenti che fossero riusciti ad usarla è consigliato un backup delle chat prima di installare il nuovo aggiornamento.

WhatsApp Desktop beta 2.2147.4: le novità dell’aggiornamento

Allo stato attuale, gli utenti possono eliminare i messaggi per tutti soltanto entro il limite di tempo di 1 ora, 8 minuti e 16 secondi. Di recente, abbiamo visto come WhatsApp sia al lavoro per alcuni cambiamenti circa tale limite: nell’articolo su WhatsApp Beta 2.21.23.1 per Android abbiamo parlato dei piani di rimuovere tali restrizioni, consentendo di eliminare per tutti, in un secondo momento, anche messaggi molto vecchi.

Ora come ora si tratta di una funzione ancora in fase di sviluppo, pertanto i piani di Meta potrebbero cambiare prima del rilascio con un aggiornamento ufficiale. Oggi, però, apprendiamo nuovi dettagli grazie a WhatsApp Desktop beta.

Come si evince dallo screenshot riportato di seguito, la conversazione non contiene alcun messaggio recante la data di oggi, ne consegue che l’avviso pop-up con le solite voci “Elimina per me”, “Annulla” ed “Elimina per tutti” fa riferimento ad un messaggio inviato quanto meno un giorno prima. Insomma, viene prevista la possibilità di Eliminare per tutti un messaggio anche oltre il limite solito di 1 ora, 8 minuti e 16 secondi.

A quanto si apprende, i piani di WhatsApp non prevedono di rimuovere del tutto la limitazione, ma di renderla molto meno stringente: con un futuro aggiornamento, il limite dovrebbe essere elevato fino a 7 giorni e 8 minuti.

Anche in questo caso – è bene specificarlo – ci si trova al cospetto di una funzione ancora in fase di sviluppo, con la conseguenza che i piani di WhatsApp potrebbero ancora mutare prima che la novità arrivi tra le mani degli utenti finali.

WhatsApp potrebbe permettere di creare nuovi sticker

In ultimo, da WhatsApp Beta sono emersi indizi secondo i quali molto presto la piattaforma di messaggistica potrebbe permettere agli utenti di creare i propri sticker direttamente all’interno dell’applicazione.

L’indiscrezione arriva dal tipster Mukul Sharma e l’avvistamento fa riferimento alla versione Beta dell’applicazione. Lo screenshot seguente mostra il tasto “Create” con l’icona “+” che dovrebbe dare accesso alla funzione. Si vocifera di un roll out nel corso delle prossime settimane.

Il funzionamento concreto è ancora poco chiaro, ma si potrebbe ipotizzare la possibilità di caricare immagini a scelta e trasformarle in sticker, magari mediante un editor in-app. Allo stato attuale, la novità più recente in merito agli sticker di WhatsApp riguarda la possibilità di importare pacchetti adesivi di terze parti.

Come aggiornare WhatsApp Beta

Come detto questa funzione è attualmente disponibile solo per specifici tester, pertanto non basta avere installato l’ultimo aggiornamento dell’app. In ogni caso la versione più recente di WhatsApp Beta per Android (ecco la pagina per aderire al programma beta) è scaricabile dal Google Play Store cliccando sul badge sottostante.

